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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مراسل الغد في غزة: أصبت بـ13 شظية.. واستشهد 11 فردا من عائلتي

فلسطين
فلسطين

أكد إبراهيم قنن، مراسل قناة "الغد" في غزة، أنه تعرض للإصابة في أول أيام العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وأصيب بـ 13 شظية في جسمه، وبعد 4 ساعات من الإصابة أكمل عمله؛ بسبب ما تتعرض له غزة، مشيرا إلى أنه كان لا بد أن يكشف الحقيقة، ويُجري عمله سريعًا.

وأشار "قنن"، خلال لقاء عبر زووم مع الإعلامي خيري رمضان، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن اليوم الرابع من العدوان الإسرائيلي كان هناك تنويه بأن القصف سيكون على المنطقة التي ينقل منها الحدث، مؤكدًا أنه وصل له نبأ استشهاد 11 شخصا من أفراد عائلته.

وأوضح أن عددا كبيرا من الصحفيين، بعد تعرض مكاتبهم للقصف الإسرائيلي؛ انتقلوا إلى مناطق أخرى، ومنه مقر الصحفيين في مستشفى الشفاء، منوهًا بأن الدخول البري الإسرائيلي لقطاع غزة، هو أمر متوقع، بجانب أن يكون هناك إنزال جوي وبحري.

منطقة أشبه بالجحيم

وأضاف أن 10 آلاف من الأبنية والطرق والبنية التحتية دمرت، وتحولت غزة إلى منطقة أشبه بالجحيم، والصور التي يتم التقاطها وبثها من غزة؛ تكشف مدى التدمير، معقبًا: "ما يحدث في غزة جريمة

العدوان الإسرائيلي قطاع غزة الدخول البري الإسرائيلي البنية التحتية الجحيم

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