مصور فلسطيني: استشهاد 9 من أسرتي .. والوضع فى غزة كارثي

وجه علي جاد الله، مصور وكالة الأناضول في غزة، الشكر للدولة المصرية على موقفها الداعم والحاسم للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مشددًا على أنه يغطي كافة الأحداث في غزة والوضع الآن كارثي.

وتابع "جادالله"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خيري رمضان، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، : "بصور من 2008 وحتى الآن لم يمر عليا مثل ما تتعرض له غزة.. شئ يفوق الخيال"، منوهًا بأن هذا الوضع كارثي بشهادة المؤسسات المدنية.

وكشف مواقف استشهاد 9 من أفراد أسرته، معقبًا: "كنت أصور تشييع جنازة مسعف في مستشفى الشفاء في غزة، وانصدمت من وفاة عائلتي من خلال قصف إسرائيلي.. المنزل أصبح ركام".

قوات الاحتلال الإسرائيلي



أوضح أنه دائمًا كان خلف الكاميرا ومع وفاة عائلته كان أمام الكاميرا وانتقل للعالم، مؤكدًا أن 9 من عائلته استشهدوا في قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي على منزل، وهم والده و3 أشقاء له وشقيقته، مشددًا على أنه كان مصدوم من مشهد وفاة عائلته.