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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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لميس الحديدي: موقف مصر في التعامل مع مزدوجي الجنسية بمعبر رفح محترم وواضح

لميس الحديدي
لميس الحديدي

قالت الإعلامية لميس الحديدي إنه في اليوم الثامن من العدوان الإسرائيلي، يستعد  قطاع غزة لغزو بري محتمل، بعدما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الانتهاء من الاستعدادات للمرحلة الثانية من الحرب، ولا زال القصف مستمرا، والذي أودى بنحو 2300 شهيد، بينهم 700 طفل. 
 

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وأوضحت أن جيش الاحتلال  يحاول بكل السبل  دفع   سكان  شمال القطاع جنوباً وموقف مصر  والفلسطينيين واضح من ذلك الأمر وهو رفض عملية التهجير أيا كان الاتجاه لأن ذلك  يعني نكبة أخرى  ممتدة على نكبة 1948،  بل وتكراراً لها".


وأشادت  عبر برنامجها " كلمة أخيرة" الذي تقدمه على شاشة  ON،  بموقف الإدارة المصرية على معبر رفح في التعامل مع حامي الجنسية المزدوجة، قائله: "موقف مصري واضح محترم ولم نكن نتوقع غير ذلك من الإدارة المصرية في وقت حصار مستعر لغزة وقطع للكهرباء والماء  والذي أكد أن المساعدات وتمريرها مقابل التعامل مع شريحة مزدوجي الجنسية ".

ولفتت إلى  أن معبر رفح هو المعبر الوحيد الصالح لإرسال المساعدات حيث أنه بالفعل هناك تجميع وتجييش للمساعدات من دول عربية وتركيا وأجنبية وفي مقدمتها مصر بكامل طوائفها عبر المصريين والتحالف الوطني والهلال الأحمر عبر مطار العريش استعدادا لنقلها".

وتعليقاً على تغير المشهد في الصحافة والإعلام  العالمي، قالت: “بتتغير منذ الأمس بفضل المراسلين والصحافة حتى كدبة ذبح حماس لأطفال اليهود؛ في عناوين  بدأت من الامس تتراجع القصة، مراسلون يعتذرون، وبدأت تتغير الصورة تدريجياً من الدعم الكامل إلى الاعتذار، وتصحيح الصورة حتى أن ذلك المشهد  لم يحتل فقط  صدارة الصحف العالمية وبل وخطاب الرئيس الأمريكي بايدن دون توثيق وتوثق مما يقال”.


 

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