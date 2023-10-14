الدوري الإفريقي.. نفاد تذاكر مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني

أعلن نادي سيمبا التنزاني، نفاد تذاكر مباراة فريقه أمام النادي الأهلي، في ذهاب دور ربع نهائي بطولة الدوري الإفريقي، والمقرر إقامتها يوم 20 أكتوبر الجاري في دار السلام.

وكتب ماهر همام، نجم الكرة المصرية السابق، عبر حسابه على “فيس بوك”: "سيمبا التنزاني يُعلن نفاد تذاكر مباراته مع الأهلي بالكامل قبل 6 أيام من المباراة".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لخوض مباراة مهمة أمام سيمبا التنزاني، يوم الجمعة المقبل، في ذهاب ربع نهائي دوري السوبر الإفريقي.

موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني

وتقام مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري السوبر الإفريقي، في تمام الساعة السادسة مساء يوم الجمعة المقبل، الموافق 20 أكتوبر، في العاصمة التنزانية دار السلام.