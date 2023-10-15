تغيرات في لون البشرة.. احذري علامات غير شائعة لارتفاع الكوليسترول

عادةً ما لا يكون لارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم علاقة مباشرة بتغيرات في لون البشرة، ومع ذلك، هناك بعض العلامات غير الشائعة التي يجب أن تحذريا منها وتشير إلى ارتفاع الكوليسترول.

وتشمل هذه العلامات وفقا لما نشره موقع هيلثي.

1. تراكم البقع الصفراوية: في بعض الحالات نادرة، قد يحدث تراكم البقع الصفراوية أو الزانثوماتا في الجلد والأنسجة المحيطة نتيجة ارتفاع الكوليسترول. يمكن أن تظهر هذه البقع كعلامات صفراء أو برتقالية على الجفون، وحول العينين أو الأنف، أو في أماكن أخرى على الجسم.

2. تشكل العقيدات الدهنية: يمكن أن تتراكم العقيدات الدهنية في بعض الأوعية الدموية الصغيرة تحت الجلد، وتسمى زرع الدهون. يمكن أن تكون هذه العقيدات علامة على ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم.

3. تغيرات في الأوعية الدموية: ارتفاع مستوى الكوليسترول يمكن أن يؤثر على الأوعية الدموية ويسبب تصلب الشرايين، مما يؤثر على تدفق الدم إلى الجلد. في بعض الحالات، قد تظهر تغيرات في لون البشرة مثل الشحوب أو الاحمرار نتيجة لقلة تدفق الدم.

مهم جدًا أن تعرف أن هذه العلامات غير شائعة وتندرج ضمن حالات نادرة جدًا. إذا كنت تشتبه في ارتفاع مستوى الكوليسترول أو تعاني من أي تغيرات غير طبيعية في البشرة، يجب عليك استشارة الطبيب للتقييم الدقيق وإجراء الفحوصات اللازمة للتشخيص والمعالجة المناسبة.