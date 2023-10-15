العلامات العشر الأولى لأنواع السرطان.. اذهب للطبيب فورا

من المهم أن نلاحظ أن الأعراض التالية قد تكون مؤشرًا على وجود سرطان، ومع ذلك، يجب أن يقوم الفرد بالتشاور مع الطبيب لتقييم الأعراض وإجراء الفحوصات اللازمة للتشخيص الدقيق.. إليك عشرة أنواع شائعة من السرطان وبعض العلامات الأولى التي يمكن أن تستدعي زيارة الطبيب على الفور بحسب ما كشف عنه الدكتور عصام البقلي استشاري جراحات التجميل لصدى البلد.

1. سرطان الثدي: تورم أو كتلة في الثدي، تغير في حجم أو شكل الثدي، تغيرات في الجلد المحيط بالثدي.

2. سرطان الرئة: سعال دائم أو مستمر، صعوبة في التنفس، ألم في الصدر، فقدان الوزن غير المبرر.

3. سرطان الجلد: تغير في حجم أو شكل الشامة، ظهور بقع أو طبقة سطحية جديدة على الجلد، حكة أو نزيف غير عادي.

4. سرطان القولون والمستقيم: تغيرات في نمط الجهاز الهضمي مثل الإمساك أو الإسهال المستمر، نزيف المستقيم، فقدان الوزن غير المبرر.

5. سرطان البروستاتا: صعوبة في التبول، ضعف التدفق البولي، ألم في الحوض أو الظهر، اضطرابات في الوظيفة الجنسية.

6. سرطان الرحم: نزيف غير طبيعي بين الدورات الشهرية، نزيف بعد انقطاع الطمث، ألم في الحوض أو الظهر.

7. سرطان الكبد: ألم في البطن العلوي الأيمن، تورم في البطن، فقدان الوزن غير المبرر، اصفرار الجلد والعينين.

8. سرطان البنكرياس: ألم في البطن العلوي أو الظهر، فقدان الوزن غير المبرر، صعوبة في الهضم، صفراء الجلد والعينين.

9. سرطان الدماغ: صداع شديد ومستمر، تغيرات في الرؤية أو السمع، عدم التوازن، تشنجات أو نوبات.

10. سرطان الغدة الدرقية: تضخم في الغدة الدرقية (العقد الدرقي)، صعوبة في البلع، تغيرات في الوزن، تعب وضعف عام.

إذا لاحظت أي من هذه الأعراض، يُنصح بزيارة الطبيب لتقييم الحالة وإجراء الفحوصات اللازمة للتشخيص السرطاني المبكر وبدء العلاج إن لزم الأمر.