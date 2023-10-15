توك شو.. نداء عاجل من أحمد موسى لأهالي غزة والسلطة الفلسطينية تشكر مصر

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات المختلفة ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

رئيس هيئة قضايا الدولة يكشف تفاصيل رسالة السيسي له | فيديو

أكد المستشار مسعد الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة، أن هيئة قضايا الدولة تغطي بفروعها ومقراتها جميع أنحاء الجمهورية.

إسرائيل لو بتأكلكوا مش هتعملوا كدا| عمرو أديب يخرج عن شعوره على الهواء

انفعل الإعلامي عمرو أديب، على الهواء بسب الأوضاع في غزة، قائلا: "دم غزة في رقبة دول العالم".

الجامعة العربية: الحديث عن تهجير الفلسطينيين فكرة فاشلة لهذا السبب

علق السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، على تطورات الأوضاع في غزة مع استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع.

مصور فلسطيني: استشهاد 9 من أسرتي .. والوضع فى غزة كارثي

وجه علي جاد الله، مصور وكالة الأناضول في غزة، الشكر للدولة المصرية على موقفها الداعم والحاسم للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مشددًا على أنه يغطي كافة الأحداث في غزة والوضع الآن كارثي.

السلطة الفلسطينية: نشكر لمصر العظيمة موقفها الثابت على مدار سنوات النضال

توجه إبراهيم ملحم، المتحدث باسم السلطة الفلسطينية، بالشكر والتحية والتقدير للإدارة المصرية حكومة وشعباً، قائلا: "أتوجه بالتحية لمصر العظيمة؛ لتقديم الإسناد والدعم للشعب الفلسطيني طيلة سنوات النضال، وبالأخص في هذه اللحظات العصيبة التي يعيش فيها الشعب لحظات عصيبة، بمثابة تكرار لنكبة 1948، في ظل مذبحة وحرب إبادة جماعية".

تحرك برلماني بشأن استغاثات المستبعدين من مسابقة 30 ألف معلم| تفاصيل

علقت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، على تحرك البرلمان بشأن استغاثات المستبعدين من مسابقة 30 الف معلم .

أرضكم.. نداء عاجل من أحمد موسى للشعب الفلسطيني على الهواء

وجه الإعلامي أحمد موسى، رسالة مهمة إلى الشعب الفلسطيني، قائلا: "أي هجرة.. تكون هجرة داخل بلدكم وأرضكم".

النازحون يعانون.. الأمم المتحدة: الوضع الإنساني في غزة ينزلق للأسوأ بسرعة كبيرة|فيديو

عرضت فضائية "يورنيوز" تقريرًا عن وضع أهالي غزة النازحين لجنوب القطاع، ويعانون من نقص الطعام .

سمير فرج عن رفض مصر عبور الأجانب من معبر رفح: محدش بيلوي دراعنا

أكد اللواء سمير فرج المفكر الاستراتيجي، أن نتنياهو أكد أنه سيقوم بالبدء في غزو الجزء الشمالي من قطاع غزة.

مصر وتركيا تعلنان الارتقاء بالعلاقات وتجاوز المرحلة الماضية وزيادة وتيرة التعاون الاقتصادي

أكد سامح شكري وزير الخارجية، أن الرأي العام في مصر وتركيا يشعران بتواجد زخم ورغبة مشتركة بين مصر وتركيا للارتقاء بالعلاقات وتجاوز أي مرحلة ماضية .