مصر وتركيا تعلنان الارتقاء بالعلاقات وتجاوز المرحلة الماضية وزيادة وتيرة التعاون الاقتصادي

أكد سامح شكري وزير الخارجية، أن الرأي العام في مصر وتركيا يشعران بتواجد زخم ورغبة مشتركة بين مصر وتركيا للارتقاء بالعلاقات وتجاوز أي مرحلة ماضية .

وأضاف سامح شكري في كلمته في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي :" حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا وصل لـ 10 مليار دولار ".

وتابع :" نعمل على دفع العلاقات للأمام وإيجاد مجالات جديدة للتعاون اقتصاديا".

واكمل وزير الخارجية :" يتم دراسة كيفية زيادة وتيرة العلاقة الاقتصادية بين مصر وتركيا".

ولفت سامح شكري :" خلال المرحلة الماضية مصر اقامت بنية أساسية ونظم لجذب الاستثمارات وتسهيل العمل في مصر ".