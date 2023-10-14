الجامعة العربية: الحديث عن تهجير الفلسطينيين فكرة فاشلة لهذا السبب

علق السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، على تطورات الأوضاع في غزة مع استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقال حسام زكي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" على الجانب العربي أن يساند ويساعد الشعب الفلسطيني وهذا ما نفعله".

وتابع حسام زكي:" الحديث عن تهجير الفلسطينيين حديث قديم وخطة إسرائيلية وهي فكرة فاشلة"، مضيفا:" مصر لن تقبل بتهجير الفلسطينيين أو أن يأتي الفلسطينيين إلى سيناء ".

وأضاف حسام زكي :" الشعب الفلسطيني له حق في أرضه ويسعى إلى الحصول على الاستقلال والحرية والكرامة ولا يرغب في التهجير نهائيا".

وأكمل حسام زكي:" لا يمكن أن نتساهل مع ما يبدو بأنه خطط إسرائيلية يسعى الاحتلال لتنفيذها في قطاع غزة ".