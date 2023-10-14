الجامعة العربية: ضمير العالم بدأ يستيقظ بعد رؤية جرائم إسرائيل في غزة

علق السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، على تطورات الأوضاع في غزة مع استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقال حسام زكي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الجانب الإسرائيلي معتاد على جرائم الحرب، وإسرائيل ردت على طوفان الأقصى بآلاف الأطنان من القذائف على قطاع غزة ".

وأضاف حسام زكي :" ضمير العالم بدأ في الاستيقاظ بعد رؤية ما تفعله إسرائيل في قطاع غزة من جرائم حرب ".

وتابع حسام زكي :" لا يجوز أن يكون تأييد مجموعة من الدول لإسرائيل يسمح لها أن تنفذ مجازر وجرائم حرب ضد قطاع غزة ".

وأكد حسام زكي:" لا يمكن أن نتساهل مع ما يبدو بأنه خطط إسرائيلية يسعى الاحتلال لتنفيذها في قطاع غزة ".