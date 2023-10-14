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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

السيسي يتابع الأوضاع بنفسه.. الهلال الأحمر يعلن استقبال المساعدات المصرية لقطاع غزة| فيديو

الهلال الاحمر المصرى
الهلال الاحمر المصرى

أعلن الدكتور رائد عبد الناصر، عضو إدارة الهلال الأحمر في سيناء، عن  استقبال المساعدات المصرية لقطاع غزة، مؤكدا أن الهلال الأحمر المصري وصل لعدد كبير من المساعدات من الأردن وتركيا والإمارات وجميع المساعدات بالتنسيق مع وزارة الخارجية.

 

وقال «عبد الناصر» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد على ببرنامج «حضرة المواطن» المذاع على قناة «الحدث اليوم»: توجهت قافلة من حياة كريمة والتحالف الوطني بهم مستلزمات طبية وغذائية وأشياء أخرى، وسوف يتم تقديمها حين فتح المعبر.


الرئيس السيسي يتابع بنفسه آخر المستجدات والأوضاع 

 

وأوضح عضو إدارة الهلال الأحمر في سيناء،  أن هناك تنسيق على أعلى مستوى لتسهيل الدخول وإزالة أي معوقات وذلك بالتنسيق بين أجهزة الدولة المصرية، والرئيس السيسي حريص على متابعة الموقف بنفسه للاطلاع على آخر المستجدات والأوضاع .

وأشار إلى أن الأمور هادئة في معبر رفح، والرئيس السيسي يضغط لدخول المساعدات إلى الأشقاء في غزة.

أعلنت جمعية  الهلال الاحمر المصرى فرع محافظة شمال سيناء ، عن حجم المساعدات التي وصلت لدعم الأشقاء الفلسطينيين عن طريق مطار العريش الجوي؛ استعدادا لتسليمها إلى الجانب الفلسطيني في قطاع غزة، حال تجهيز الممرات الإنسانية، لإدخال هذه المساعدات لإنقاذ الجرحى والمصابين الذين يتقلون العلاج بالمستشفيات.

وأوضح بيان للهلال الأحمر المصري، أنه تم استقبال 822 كرتونة أدوية عبارة عن  (12 طنا) من الهيئة الخيرية الأردنية بالمملكة الأردنية الهاشمية عن طريق مطار العريش، حيث شارك 35 من متطوعي الهلال الأحمر المصري في تخزينها.

وأضاف البيان: كما وصل إلى مطار العريش بمحافظة شمال سيناء، اليوم الجمعة، مساعدات إغاثية قادمة من تركيا لصالح أهالي قطاع غزة، وتسلم ممثلو الهلال الأحمر المصري، الشحنة، بعد تفريغها من الطائرة، وتم تحميلها وتخزينها في مخازن الهلال الأحمر بالعريش.

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