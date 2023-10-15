مصر العامة في دمياط تحصل على لقب مكتبة العام



أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط عن حصول مكتبة مصر العامة بدمياط على لقب "مكتبة العام" على مستوى الجمهورية.

وذلك لما حققته المكتبة من جهود كبيرة لدعم الإثراء الثقافى والمعرفى، هذا إلى جانب ما ساهمت به تحقيق جوانب التفاعل المجتمعى داخل المحافظة واتاحة فرص الإبداع والابتكار لدى أفراد المجتمع، بما ينعكس بشكل مباشر على التنمية المجتمعية بشكل ايجابى ، وأيضًا استعادة قيمة الكتاب المقروء وتقليل الاعتماد على الكتاب الإلكتروني الذى قد يغزو فكر النشء بأفكار مجهولة المصدر.

وفى هذا السياق،، وبعد الإعلان عن حصول المكتبة على هذا اللقب ،فقد قام السفير رضا الطايفى مدير صندوق مكتبات مصر العامة بتكريم مدير مكتبات مصر العامة بمحافظة دمياط تقديرًا لجهوده المبذولة فى دعم أداء مكتبة مصر العامة بدمياط وفرعيها بمدينتى عزبة البرج ودمياط الجديدة.

واستضافت مكتبة مصر العامة بمحافظة دمياط الملتقى العاشر لمنظومة مكتبات مصر العامة برئاسة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط والسفير عبد الرؤوف الريدي رئيس مجلس إدارة مكتبة وصندوق مكتبات مصر العامة وبحضور السفير رضا الطايفى، ومديرى مكتبات مصر العامة بأنحاء الجمهورية تحت شعار " دور المكتبات العامة فى نشر ثقافة النمو الأخضر".