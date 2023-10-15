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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد رمضان: لا استطيع الانقطاع عن عملي ولم أنسى اخوتي الفلسطينيين

محمد رمضان
محمد رمضان

شارك الفنان محمد رمضان فيديو جديده له عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.


وقال محمد رمضان: لا استطيع الانقطاع عن عملي نظراً لإلتزامي بعقود مع شركات عالمية ولكن لم ولن انسى اخوتي الفلسطينيين بالدعاء، حتى قبل حفلاتي خارج المنطقة العربية انا وكل فريق عملي، ومؤسستي تعمل منذ ثلاثة أيام لإرسال المعونات اللازمة لهم .. وفي صلاة الجمعة الماضية هنا في كوت ديفوار طلبنا من إمام المسجد الدعاء للشهداء من النساء والأطفال وأن يصبر قلوبنا جميعاً".


https://www.instagram.com/reel/CyZfCPTorse/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

وكان آخر أعمال محمد رمضان الدرامية، مسلسل "جعفر العمدة"، الذي عرض في موسم رمضان الماضي 2023،و شارك به كل من الفنانة هالة صدقي، مي كساب، إيمان العاصي، منة فضالي، أحمد داش، دعاء حكم، جوري بكر، عصام السقا، منذر رياحنة، أحمد فهيم، زينة، وآخرين، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي.


 

كما شارك محمد رمضان في فيلم "على الزيرو" وينافس عددًا من الأعمال السينمائية الأخرى التي تحقق نفس المستوى من الإيرادات، والتي طرحت في السينما خلال موسم عيد الفطر الماضي، من بينها فيلم "بيت الروبي" و"مستر إكس".

يجمع فيلم "ع الزيرو" في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم بجانب محمد رمضان، من بينهم نيللي كريم، جومانة مراد، إسلام إبراهيم، شريف دسوقي، بالإضافة إلى الطفل منذر مهران، من تأليف مدحت العدل وإخراج محمد جمال العدل.

اعمال محمد رمضان احمد داش الفنانة هالة صدقي فيلم ع الزيرو محمد جمال العدل محمد رمضان مسلسل جعفر العمدة

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