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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هل يدفع فيتوريا بعناصر جديدة في تشكيل منتخب مصر أمام الجزائر؟

فيتوريا
فيتوريا

استقر البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، على إجراء بعد التعديلات على تشكيل الفراعنة أمام الجزائر بالمباراة الودية التي ستجمع بينهما في إطار التحضير لكأس أمم إفريقيا.

وأوضح هاني حتحوت خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه على قناة « صدى البلد»، أن البرتغالي روي فيتوريا يدرس إجراء 4 تغييرات في تشكيل الفراعنة بالدفع بـ عمر مرموش ومحمود حمادة وأحمد سيد زيزو وعمر كمال عبد الواحد  إشراكهم بصفة أساسية أمام الجزائر ، على حساب تريزيجيه ومحمد النني وطارق حامد ومحمد هاني.

وأضاف حتحوت، أن المستوى الذي قدمه المنتخب المصري أمام زامبيا أثار غضب المدرب البرتغالي روي فيتوريا، ولهذا سيدفع بدماء جديدة في تشكيل الفراعنة أمام الجزائر.

تغلب منتخب مصر الوطني بقيادة البرتغالي روي فيتوريا على نظيره منتخب زامبيا بهدف دون رد في اللقاء الذي أقيم وديا ضمن استعدادات بطولة كأس أمم إفريقيا 2024 وتصفيات كأس العالم 2026.

 

سجل حمدي فتحي لاعب منتخب مصر الوطني هدف اللقاء الوحيد عن طريق رأسية مررها له أحمد سيد زيزو في الدقيقة 94.

 

ويلتقي منتخب مصر الوطني بقيادة البرتغالي روي فيتوريا نظيره منتخب الجزائر غدا الإثنين فى الإمارات فى ثاني وديات الفراعنة الكبار خلال الأجندة الدولية.

 

وأسفرت مراسم قرعة بطولة كأس أمم افريقيا عن وقوع منتخب مصر الوطني بقيادة البرتغالي روي فيتوريا فى المجموعة الثانية رفقة منتخبات غانا والرأس الأخضر وموزمبيق.


مواعيد مباريات منتخب مصر في أمم إفريقيا 


يفتتح منتخب مصر الوطني بقيادة البرتغالي روي فيتوريا فى دور المجموعات ضمن منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا 2024 في كوت ديفوار أمام نظيره منتخب موزمبيق يوم 14 يناير القادم على ملعب استاد أوفوي بوانيي في أبيدچان.

ويخوض منتخب مصر الوطني بقيادة البرتغالي روي فيتوريا ثاني مبارياته ضمن منافسات دور المجموعات بكأس أمم إفريقيا نظيره منتخب غانا يوم 18 يناير المقبل على ملعب استاد أوفوي بوانيي في أبيدچان.


ويلتقي منتخب مصر الوطني بقيادة البرتغالي روي فيتوريا نظيره منتخب الرأس الأخضر، ضمن منافسات دور المجموعات في بطولة كأس أمم افريقيا يوم 22 يناير المقبل على ملعب استاد أوفوي بوانيي في أبيدچان.

تحدث جمال بلماضي، المدير الفني لمنتخب الجزائر، عن مواجهة مصر الودية، المقرر لها الإثنين المقبل، في تمام السابعة مساءً بالإمارات.


وقال بلماضي في تصريحات لصحيفة "النهار" الجزائرية: "منتخب مصر وصيف آخر نسخة لكأس إفريقيا وبلغ الدور الأخير من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022".


وأضتف: "مصر أكثر منتخب متوج بكأس أمم إفريقيا ومواجهتها بكل تأكيد ستكون قوية وهذا هو الإختبار الذي نبحث عنه”.


وختم بلماضي حديثه:”أعمل منذ حوالي خمس سنوات ونصف مع المنتخب وأعرف قيمة تشكيلتي واللاعبين الجدد سأعمل على دمجهم سريعا في أجواء المنتخب”.
يذكر أن منتخب مصر تفوق على زامبيا، الخميس الماضية، في مبارة ودية أقيمت على ملعب هزاع بن زايد في الإمارات.
جاء هدف منتخب مصر والمباراة الوحيد عن طريق حمدي فتحي في الثواني الأخيرة من زمن المباراة، بعد أسيست من أحمد سيد زيزو.
وأسفرت قرعة كأس أمم إفريقيا 2024 المقرر إقامتها فى كوت ديفوار عن وقوع منتخب مصر الوطني بقيادة البرتغالي روي فيتوريا فى المجموعة الثانية رفقة منتخبات غانا وموزمبيق والرأس الأخضر.

 

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