ينفذه المجلس القومي للمرأة.. برنامج تدريبي للتثقيف المالي في سيناء

نفذ المجلس القومي للمرأة بمحافظة شمال سيناء ، برنامجا تدريبيا للتثقيف المالي فى مرحلته الجديدة الذى استمر على مدار ٥ أيام، بمقر جمعية رعاية الطلبة، في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي يتم تنفيذه بقرى حياة كريمة، تحت إشراف احسان داود غالي مقرر فرع بالمحافظة.



حيث يهدف البرنامج إلى رفع الوعي المالي لدي السيدات، من خلال عدة موضوعات منها:

كيفية إعداد الموازنة الشخصية ومتابعتها ووسائل الادخار المختلفة ومميزاتها وعيوبها، وكيفية اختيار الوسيلة الأنسب وفق الهدف المالي لديهن ووسائل التمويل المختلفة، والقروض وكيفية احتساب قيمه تمويل القرض، والتعامل مع المؤسسات المالية والتأمين واهميته.

حياة كريمة:

كما يطلق المجلس القومي للمرأة برنامجا تدريبيا، في إطار مشروع تنمية الأسرة المصرية وتنفيذا لمبادرة " حياه كريمة " و برنامج تدريبات أخر في مجال ريادة الأعمال التي ينفذها المجلس القومي للمرأة علي مستوي الجمهورية لتمكين السيدات اقتصاديا.