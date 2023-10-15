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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أروع 10 صور من الكشف الأثري الجديد بالغريفة في المنيا.. شاهد

تابوت آثري من الكشف
تابوت آثري من الكشف الآثري الجديد بالغريفة

أعلن الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار ، عن إكتشاف آثري جديد بمنطقة الغريفة بمحافظة المنيا  .

ورصدت عدسة صدى البلد أبرز ١٠ صور في الكشف الآثري الجديد بمنطقة الغريفة في محافظة المنيا والتى تمتع بتوابيت وتمثايل رائعة.

كشف الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار عن تابوت لسيدة تسمي ناني في نهاية الأسرة العشرين وهي منشدة الإله جحوتي .

 

وأشار وزيري الي الكشف عن بعض المقابر بالاضافة الي تابوت لسيدة تدعي تاجي ايست بنت ايريتحرو بمعني عظيم الخمسة وهو لقب هام.

واستكمل حديثة قائلا: وجدنا أوانى كانوبية ملونة لأول مرة تظهر للإله بتاح سوكر ومجموعة الاله جحوتي.

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إكتشاف آثري جديد إكتشاف آثري جديد بمنطقة الغريفة اكتشاف أثري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار

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