سقوط نصاب أوهم المواطنين بقدرته على إنهاء المحررات الرسمية بالبحيرة



واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب على المواطنين .

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بالتنسيق مع قطاع الأحوال المدنية قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة دمنهور بالبحيرة) بممارسة أعمال الوساطة والسمسرة والنصب على المواطنين راغبى الحصول على المحررات الرسمية والأوراق الثبوتية وإيهامهم بقدرته على إنهاء مصالحهم مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (كمية من المستندات والمحررات بأسماء محددة وآخرى خالية البيانات – عدد من الصور الضوئية لمستندات ووثائق زواج ورقية بأسماء محددة – مبلغ مالى) ، وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد ممارسة أعمال الوساطة والسمسرة والمبلغ المالى من حصيلة نشاطه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

