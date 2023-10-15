رئيس مجلس القضاء الأعلى يستقبل وفد هيئة النيابة الإدارية

استقبل القاضـى حسـنى عبد اللطيف- رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى

صباح اليوم الأحد بمكتبه بدار القضاء العالي المسـتشـار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية والمستشار عبد الناصر خطاب- النائب الأول لرئيس هيئة النيابة الإدارية،.

وضم الوفد المسـتشارعبد الحليم محمود - عضو المجلس، والمسـتشارمحمد أبو ضيف ـ الأمين العام والمسـتشـار منتصـر عبد العال- مدير إدارة النيابات والمسـتشـار أحمد عبد البديع- مدير مكتب رئيس الهيئة والمستشار محمد صلاح- مدير المراسم والمستشار هيثم على- عضو المركز الإعلامي للهيئة

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