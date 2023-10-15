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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

نتيجة القبول المبدئي لخوض امتحان مسابقة شغل وظائف بالإدارة المركزية للحجر الزراعي

صدى البلد

قام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، بفتح باب الاستعلام عن القبول المبدئي لخوض الامتحان الإلكتروني لمسابقة شغل وظائف بالإدارة المركزية للحجر الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

ويمكن للمتقدمين الاستعلام عن موقفهم وتاريخ وتوقيت الامتحان عبر بوابة الوظائف الحكومية على الرابط https://jobs.caoa.gov.eg/.

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مسابقة وظائف جديدة 

كان الجهاز نشر إعلان المسابقة على موقع بوابة الوظائف الحكومية، والتي أفادت بحاجة الحجر الزراعي إلى 87 وظيفة أخصائي زراعي، و17 أخصائي كيمياء، و5 محاسبين، و5 فنيين زراعيين، و6 عمال خدمات.

ومن المقرر أن يعقد الجهاز الامتحان للمتقدمين بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز خلال يومي 31 أكتوبر و1 نوفمبر، باستثناء المتقدمين لشغل وظيفة عامل خدمات سيحدد امتحانهم لاحقا.

امتحان مسابقة الحجر الزراعي

ويخضع المتقدمون للتقييم لامتحان يتكون من عدة محاور، تتضمن الكفايات السلوكية، والكفايات اللغوية (وتضم اللغة العربية، وإحدى اللغات الأجنبية التي يذكر المتقدم أنه يجيدها وقت التقديم)، والكفايات التكنولوجية والمعرفية (وتضم اختبارات الحاسب الآلي، والمعلومات العامة)، إلى جانب اختبار التخصص للوظيفة المرشح المتقدم لشغلها.

شغل وظائف مسابقة وظائف جديدة بوابة الوظائف الحكومية امتحان مسابقة الحجر الزراعي

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