تدشين مبادرة الوعي بإنجازات الجمهورية الجديدة والتحول الرقمي بتعليم القاهرة

انطلقت اليوم مديرية التربية والتعليم بالقاهرة مبادرة الوعي بإنجازات الجمهورية الجديدة والتحول، تنفيذا لخطة الدولة الاستراتيجية للتحول الرقمي ومبادرة الرئيسعبد الفتاح السيسي مصر الرقمية وبناء علي تعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

تأتي هذه المبادرة برعاية أيمن موسى وكيل الوزارة مديرالمديرية وزينب عبد الفتاح وكيل المديرية لشئون الإدارات وتحت إشراف الاستاذة رضا الكرداوي عضو لجنة التحول الرقمي بالمديرية والاستاذ محمود حسن منسق عام التحول الرقمي بالمديرية .



وتهدف مبادرة الوعي بإنجازات الجمهورية الجديدة والتحول الرقمي الي توعيه الطلاب بالمشروعات القومية التي تحققت على أرض الواقع في الجمهورية الجديدة على مدار 9 سنوات، إنجازات تنموية غير مسبوقة، شهدت فيها كافة قطاعات الدولة نقلة نوعية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعادت إليها الحياة بعد تحديات ضخمة واجهتها قبل عام 2014 . حيث انه فى ظل قيادة الرئيس السيسى تمكنت الدولة المصرية خلال الأعوام التسعة الماضية، من تأسيس اقتصاد قوى يتمتع بالمرونة والتنوع استنادا إلى برنامج إصلاح شامل من اجل صنع مستقبل أفضل لمصر والمصريين. ومنذ توليه الحكم حتى الآن سعى الرئيس السيسي إلى تثبيت أركان الدولة وإعادة بناء مؤسساتها الوطنية وإحداث نهضة تنموية كبرى من خلال إطلاق إستراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030 التي تنقسم إلى 12 محورا رئيسيا تشمل: التعليم والابتكار والمعرفة والبحث العلمى والعدالة الاجتماعية والشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية والتنمية الاقتصادية والتنمية العمرانية والطاقة والثقافة والبيئة والسياسة الداخلية والأمن القومي والسياسة الخارجية والصحة.

ومن هذا المنطلق جاءت الرغبة بتعريف أبنائنا الطلاب بهذه الإنجازات والمشروعات القومية التي تحققت على أرض الوطن في هذه الفترة، لرفع روح الولاء والانتماء لدي أبنائنا الطلاب. ولكي يفخر هذا الطالب بانتمائه لهذا الوطن العظيم، حيث يتم تدريب الطلبة على استخدام الأدوات الرقمية لتنمية المهارات التكنولوجية و توظيفها لخدمة العمليه التعليمية، وفهم واستيعاب المناهج الدراسية وتحويلها الي مناهج رقميةو أيضا لاستخدام هذه الادوات في التعبير عن الإنجازات والمشروعات القوميةالتي تحققت على أرض الوطن بأسلوب تكنولوجي جديد بعد قيامه بالبحث عن معلومات عن هذه المشروعات ، ما يؤدي لرفع روح الولاء والانتماء لدى أبنائنا الطلاب.

وقالت لكرداوي عضو لجنة التحول الرقمي بتعليم القاهرة يتم تدريب الطلبة على توظيف الأدوات الرقمية الجديدة لتحويل معلوماتهم عن هذه الانجازات اشكال منتجات رقمية تفاعلية جديدة ممثلة في نماذج واقع افتراضي - واقع معزز - فيديوهات ثلاثية الأبعاد - بوسترات - ابحاث pdf محمله بأكواد_و روبوتات_ كتب الكترونية محملة بنماذج ثلاثية الابعاد - فيمكن للطالب صناعه نموذج مدينه العاصمة الإدارية الجديدة بشكل ثلاثي الأبعاد ويمكنني السير بين شوارعها والتحدث إلي الماره فيها. وسيتم عمل مسابقة بين الادارات والمدارس والطلاب لاختيار افضل الاعمال .ويذكر ان الكرداوي قد عرضت مشروع التعليم الرقمي منذ عامين على الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم ووافق عليه ووجه بتنفيذه في تعليم القاهرة وتم البدء بمدارس الاسمرات. وقابل ثمانية من هؤلاء الطلبة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته للاسمرات.