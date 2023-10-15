إزاي تتأكد من سرقة الواي فاي الخاص بك

مع انتشار شبكات الإنترنت اللاسلكية في المنازل والشركات، أصبح من السهل على الأشخاص سرقة شبكات الآخرين دون علمهم. يمكن أن يؤدي ذلك إلى انخفاض سرعة الإنترنت لديك، وحتى إلى تعريض بياناتك الشخصية للخطر.

هناك عدة علامات تشير إلى أن أحد جيرانك قد يكون يسرق شبكتك اللاسلكية Wi-Fi، منها:

• انخفاض سرعة الإنترنت: إذا لاحظت انخفاضًا مفاجئًا في سرعة الإنترنت لديك، فقد يكون ذلك بسبب وجود شخص آخر متصل بشبكتك.

• ظهور أجهزة غير معروفة في قائمة الأجهزة المتصلة: يمكنك التحقق من قائمة الأجهزة المتصلة بشبكتك من خلال صفحة إعدادات الراوتر. إذا رأيت أي أجهزة غير معروفة، فقد تكون علامة على وجود شخص آخر متصل بشبكتك.

• مشاكل في الاتصال: إذا كنت تواجه مشاكل في الاتصال بشبكتك، مثل انقطاع الاتصال المتكرر أو بطء التحميل، فقد يكون ذلك بسبب شخص آخر متصل بشبكتك.

فيما يلي بعض النصائح للمساعدة في تحديد ما إذا كان أحد جيرانك يسرق شبكتك اللاسلكية Wi-Fi:

• تحقق من قائمة الأجهزة المتصلة: كما ذكرنا سابقًا، يمكنك التحقق من قائمة الأجهزة المتصلة بشبكتك من خلال صفحة إعدادات الراوتر. إذا رأيت أي أجهزة غير معروفة، فقد تكون علامة على وجود شخص آخر متصل بشبكتك.

• غيّر كلمة مرور شبكة Wi-Fi: إذا كنت تعتقد أن أحد جيرانك قد يسرق شبكتك، فغيّر كلمة المرور على الفور. سيؤدي ذلك إلى قطع اتصال أي شخص آخر بشبكتك.

• قم بتشغيل ميزة الأمان WPA2-PSK: ميزة WPA2-PSK هي أحد أقوى ميزات الأمان المتاحة لشبكات Wi-Fi. سيساعد هذا في حماية شبكتك من المتسللين.

• استخدم برنامج أمان شبكة Wi-Fi: هناك العديد من برامج أمان شبكة Wi-Fi المتاحة التي يمكنها مساعدتك في تحديد ومنع أي محاولات اختراق لشبكتك.

إذا كنت تعتقد أن أحد جيرانك قد يسرق شبكتك اللاسلكية، فيمكنك اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنعه من القيام بذلك.