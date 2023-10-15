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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

نائب التنسيقية محمد عبد العزيز: جرائم الكيان الصهيوني في غزة جرائم حرب

محمد عبد العزيز،
محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب

قال النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني تجاه الشعب الفلسطيني ، ترتقي إلي جرائم الحرب التي لا تسقط بالتقادم، مؤكداً استمرار الانتهاك الإسرائيلي لكافة قرارات الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي الإنساني ومعاهدات حقوق الإنسان واتفاقية جنيف من خلال قصف وحشي للمدنيين ودون تفرقة بين مدرسة أو سيارات الإسعاف.  

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي استهلت أعمالها بإلقاء رئيس المجلس بيانا هاما حول الدعم المصري للقضية الفلسطينية.

وانتقد "عبد العزيز" الصمت الفادح علي حد وصفه والكاشف للمجتمع الدولي وازدواجية المعايير لمن يتشدق بحقوق الإنسان، في الوقت الذي يصم فيه الأذن وتغض الأعيان عن الانتهاكات ودماء النساء والأطفال.

ووجه النائب محمد عبد العزيز، التحية للشعب الفلسطيني ونضاله من أجل إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس. كما وجه البرلماني التحية للموقف المصري الوطني العربي المنحاز لقضايا الأمة وفلسطين، مشيراً إلي أن مصر كما أنها لا تفرط في أمنها القومي فأنها أيضا أول من يقف في صف القضية الفلسطينية، وهي في قلب كل مصر قيادة وشعبا.

وأكد "عبد العزيز" أن الأمن القومي المصري خط أحمر، لا يمكن تجاوزه، معربا عن رفضه لمحاولات تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، قائلاً: التهجير القسري أيضا جريمة حرب دولية، ونحن نقف مع الشعب الفلسطيني وسنذهب إلي النصر المبين".

النائب محمد عبد العزيز الكيان الصهيونى الشعب الفلسطيني الأنتهاك الإسرائيلي معاهدات حقوق الإنسان

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