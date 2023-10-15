الداخلية: ضبط 52 قضية ترويج للمخدرات بمحيط المدارس والمعاهد والجامعات

وجهت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع القطاعات المعنية بالوزارة، عدة حملات أمنية مُوسعة؛ استهدفت ضبط مروجي المواد المخدرة بمحيط المدارس والمعاهد والجامعات على مستوى الجمهورية.



وأسفرت جهود تلك الحملات - على مدار 3 أيام - عن ضبط 52 قضية متنوعة، بإجمالي 60 متهما، بحوزتهم كمية من مخدر الحشيش وزنت 40,700 كيلوجرام، وكمية من مخدر الهيروين وزنت 6,015 كيلوجرام، وكمية من مخدر الآيس"الشابو" وزنت 1,150 كيلو جرام، وكمية من مخدر الأفيون وزنت 200 جرام، و6650 قرص ترامادول، و8790 قرصا مؤثرا و58 قرص سابكسون مخدر.



كما ضبط بحوزتهم مبالغ مالية، وفرد خرطوش، وطلقات نارية، و5 سيارات، و3 دراجات نارية، و13 قطعة سلاح أبيض، و5 ميزان، و6000 قرص وأمبول لأدوية مهربة وغير مصرح بتداوله، فضلا عن تنفيذ 44 حكما قضائيا متنوعا.



ولاقت تلك الحملة استحسان ورضاء المواطنين، لاستشعارهم بالأمن والأمان .. وجار استمرار الحملات الأمنية لاستهداف وضبط العناصر الإجرامية من مروجي المواد المخدرة.



ويأتي ذلك إدراكاً من أجهزة وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية لحماية المجتمع من أخطار المخدرات، حفاظاً على المجتمع، خاصةً النشء، وإنفاذاً لثوابت استراتيجية الوزارة في التصدي الحاسم وتوجيه الضربات الأمنية الاستباقية لمروجي المواد المخدرة.