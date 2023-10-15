السيسي: غياب أفق حل القضية الفلسطينية أدى لتفاقم الغضب

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على ضرورة احتواء الموقف بالأراضي الفلسطينية وعدم الزج بأطراف أخرى إلى الصراع، مضيفا أن غياب أفق حل القضية الفلسطينية أدى لتفاقم الغضب، ونبذل جهودا لاحتواء الموقف في غزة.



وأضاف الرئيس عبدالفتاح السيسي، في كلمة له خلال لقائه مع وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكين، أن التاخير في حل القضية الفلسطينية يترتب عليه المزيد من الضحايا، متابعا: “تربيت في حي كان بجواري يهود في مصر، ولم يحدث لهم أي استهداف” .

وأشار الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى أن رد الفعل الاسرائيلي تجاوز مبدأ حق الدفاع عن النفس إلى العقاب الجماعي.

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