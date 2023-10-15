نائب رئيس شعبة المستثمرين: نطالب رجال الأعمال بجذب مشروعات الأجانب للسوق المصري

أكد مجد الدين المنزلاوي، نائب رئيس رئيس شعبة المستثمرين الاتحاد العام للغرف التجارية، أنه لا توجد استثمارات جديدة نتيجة الأحداث العالمية التي اندلعت خلال العامين الماضيين، لافتا إلى أن المستثمر لا يدخل في الأسواق ذات المخاطرة المرتفعة.

واقترح "المنزلاوي"، عمل دراسات جدوى مبدئية أن هناك 152 سلعة تم تحديدها من قبل وزارة التجارة والصناعة يتم استيرادها من الخارج باعتبارها من أهم السلع.

وأشار المنزلاوي خلال اجتماع شعبة المستثمرين بالاتحاد العام للغرف التجارية اليوم، إلى أن الإجراءات الحكومية الحالية تحاول أن تجذب الاستثمارات الحقيقية لتحسين ميزان المدفوع والميزان التجاري.

ونوه بأن الاستثمار هو رأس المثلث الذهبي حيث يسمح بإيجاد فرص تشغيل وتحسين ميزان المدفوعات مطالبا رجال الأعمال ان يكونوا سفراء للاستثمار من خلال علاقاتهم الداخلية والخارجية والعمل على تشجيع المستثمرين الأجانب بدخول استثماراتهم للسوق المصري سواء بشكل مشاركة أو منفرد.



وأكد أن مشروع البنية التحتية والمشروعات القومية التي قامت بها الدولة إضافة لتسهيل عملية الاستثمار لم تكن فائدتها مرئية الا من خلال القيادة السياسية وهذا كله متوقف على التشريعات مطالبا ضرورة قيام الحكومة بتقديم مشروعات قوانين يتم اعتمادها من مجلس النواب.