مدبولي من بورسعيد: الدولة مهتمة بملف الصناعة وإتاحة فرص الاستثمار للقطاع الخاص

استمع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لشرح حول الخدمات التي يقدمها مجمع خدمات المنطقة الصناعية بمحافظة بورسعيد.

حضر الاجتماع، وزير التنمية هشام آمنة واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد وعدد من المسئولين.

وقام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والمهندس عمرو عثمان، نائب المحافظ، والدكتورة ناهد يوسف، القائم بأعمال رئيس هيئة التنمية الصناعية، بتفقد عدد من المصانع ومواقع الإنتاج داخل المنطقة الصناعية بجنوب بورسعيد.

وأكد رئيس الوزراء ، فى مستهل جولته بالمنطقة الصناعية بجنوب بورسعيد، اهتمام الدولة بملف الصناعة، والعمل من خلال مختلف أجهزتها المعنية على تطوير هذا القطاع المهم ودعمه واتاحة المزيد من المحفزات والتيسيرات، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فى هذا الصدد، جذبا لمزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وبما يسهم فى توطين العديد من الصناعات، وتعميق المكون المحلي.

وجدد رئيس الوزراء ، الإشارة إلى حرص الدولة على الاستمرار فى اتخاذ مختلف ما يلزم من إجراءات وخطوات، من شأنها أن تسهم فى تهيئة مناخ جاذب للاستثمارات، وإتاحة الفرص بشكل أكبر أمام القطاع الخاص للقيام بدوره المحورى والمشاركة فى مختلف الأنشطة الاقتصادية، وصولا لتحقيق الأهداف المرجوة فى هذا الصدد، من نمو لمعدلات الإنتاج، وتوفير المزيد من فرص العمل الجديدة، إلى جانب نمو حجم الصادرات من مختلف المنتجات المصرية لمختلف دول العالم.

بدأ اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، زيارة إلى محافظة بورسعيد، لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات، يرافقه اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والمهندس عمرو عثمان، نائب المحافظ.

وأكد رئيس الوزراء أنه حرص على بدء الزيارة بديوان عام المحافظة، للتعرف على جوانب التطوير التي خضع لها، والتي تؤثر بالايجاب على نوعية الخدمات المقدمة للمواطن والمستثمر، إلى جانب تفقد الشبكة الوطنية للطوارئ التي تولي الدولة اهتماماً كبيراً بها وتحرص على تكاملها وفاعليتها لرصد الظروف الطارئة لحظياً والتعامل السريع معها، وفقا لتوجيهات الرئيس فى هذا الشأن.

واستهل رئيس الوزراء الزيارة بجولة في ديوان عام محافظة بورسعيد، حيث شهد افتتاح المركز اللوجيستي للخدمات الاستيرادية للمنطقة الحرة، التابع للجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة ببورسعيد.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الذي أوضح أن التطوير يستهدف تقديم خدمة أسرع وأكثر تميزاً للمستثمرين ورواد المركز، حيث تم تطوير الدور الأول بمجمع المصالح الخاص بخدمة البطاقات الاستيرادية، والخدمات الاستيرادية، وسيارات المنطقة الحرة، مضيفاً أن التطوير شمل الدور الأول بالكامل، من أعمال انشائية ومعمارية، وتزويده بأجهزة حواسب آلى حديثة، ورفع كفاءة المرافق، وتنفيذ منظومة إطفاء الحريق، كما تم تطوير مداخل المبنى نفسه، وعمل مظلة انتظار للمواطنين بالدور الأرضي، لافتاً إلى أن المبنى مزود بالنداء الرقمي من الدور الأرضي والأول، مع وجود صالة انتظار بالدور الأول أثناء تعامل الجمهور مع شباك أداء الخدمة.

وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة بورسعيد، حيث تابع منظومات الشبكة التي تتضمن متلقي البلاغات، وموزع المهام، والمراقبة الذكية، والخريطة الجيومكانية، والمؤتمرات المرئية، والدائرة الصحية، كما شهد إجراء تجربة حية لعمل الشبكة الوطنية للوقوف على مدى جاهزيتها لمواجهة أية أزمات، واستمع إلى شرح من العاملين بالشبكة حول اسلوب عملها وتجهيزاتها المختلفة.

وأدار رئيس الوزراء حواراً مع العاملين بالشبكة الوطنية وسألهم عما اذا كان يتم التوجيه عند طلب سيارات الاسعاف الى المستشفى المناسبة ومعرفة تواجد أسرة العناية المركزة المتاحة، والربط الخاص بها، فأجاب ممثل هيئة الإسعاف بأنه في حالات الحوادث يتم عن طريق الشبكة تلقي البلاغات وفحصها والتوجيه بتحرك سيارة الاسعاف لنقل الحالة الى المستشفى المناسبة للحالة، لتوفير الوقت وسرعة توفير الرعاية اللازمة، من حيث تقديم الخدمة الصحية أو إجراء جراحات، حفاظا على أرواح المواطنين، مع وجود دعم على مدار الساعة لتلقي ورصد أية حالات والتعامل معها.



وخلال التفقد، أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أنه تم البدء في تنفيذ الشبكة في فبراير 2021، وتم الانتهاء من الانشاءات الهندسية والإشارية بها بعد مرور 120 يوماً كمعيار عالمي للإنشاء، لكون بورسعيد من محافظات المرحلة الأولى ولتكون باكورة مراكز الشبكة، مضيفاً انه تم الانتهاء من أعمال التجهيز للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة ببورسعيد بالكامل، من ناحية التجهيز الهندسي، والإنشائي، وكوابل الشبكة الداخلية، والتأثيث، وتم تفعيل العمل بها على مدار الساعة من موظفيها المدربين الجدد، مع استعداد وجاهزية جميع المنظومات العاملة بالشبكة الوطنية لإدارة أية أزمات قد تحدث في المحافظة.

من جانبه أوضح العميد باسم سعيد، مدير الشبكة ببورسعيد، أن عدد العاملين بالشبكة الوطنية لخدمات الطوارئ والسلامة العامة ببورسعيد، يبلغ 14 شخصاً، حيث تم تنفيذ برنامج تدريبي مكثف لتدريب العناصر الجديدة للوصول إلى مستوى الاحتراف والإجادة للعمل بالشبكة، واستخدام ومتابعة وصيانة جميع منظومات الشبكة، مضيفاً أنه تم اشتراك مركز شبكة محافظة بورسعيد في التدريبات الخاصة بإدارة المناورة الإقليمية بمشاركة 4 محافظات أخرى: الاسماعيلية، الأقصر، شمال سيناء، والسويس، كما قامت الشبكة الوطنية بإجراء 9 مناورات، منها مناورات خاصة بالبحث والإنقاذ، وتنفيذ تجربة عملية لحالة سقوط أمطار من متوسطة لشديدة وكيفية تعامل الأحياء والتدخل السريع وسرعة احتواء الأزمة خلال مدة زمنية محددة، والتأكد من كفاءة المعدات المستخدمة بجميع الأحياء، واطلع على احداث ونتائج تلك المناورات.