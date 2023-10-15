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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

يوسف حسن يوجه الشكر لمسؤولي الزمالك عقب إنهاء أزمته

صدى البلد

وجه يوسف حسن مهاجم فريق الزمالك الشكر لمسؤولي نادي الزمالك بعد التواصل معه وانهاء إجراءات خضوعه للعملية الجراحية بسبب الإصابة التي يعاني منها.

وكتب اللاعب عبر حسابه الرسمي على موقع " فيس بوك" :" شكرا نادي الزمالك .. شكرا كابتن أحمد فؤاد الوطن".

وتابع :" شكرا إدارة نادي الزمالك على التواصل لاتمام العملية الجراحية .. بأشكر مرة تانيه إدارة نادي الزمالك .. دعواتكم".


كان عبد الواحد السيد مدير الكرة بالزمالك اتصل بيوسف حسن خلال الأيام القليلة الماضية وأخطره بصرف جزء من مستحقاته بالإضافة إلى تحمل النادي لتكلفة العملية الجراحية التي سيخضع لها في غضون أيام تحت إشراف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي.

وكان اللاعب أكد أنه يعاني من إصابة بقرحه في القدم وتستوجب خضوعه لجراحه عاجله، وشدد على أنه سيخضع عقب الجراحة لبرنامج تأهيلي لمدة ثلاثة أشهر قبل العودة للمشاركة بصوره طبيعية في التدريبات مع الفريق الأبيض .

ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراة سموحة المقرر لها يوم 21 أكتوبر الجاري في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

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