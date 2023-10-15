أزهري يعلن علاج عاجل وسريع لـ إمام عاشور

أكد الشيخ محمد سمير البنا من علماء الأزهر الشريف، أن الحجامة معترف بها وأن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، تم علاجه بالحجامة، بعد مشكلة كانت في قدمه.

وأضاف عالم الأزهر الشريف، خلال حواره ببرنامج علامة استفهام، أنه يوجه رسالة لـ إمام عاشور لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر قائلا:" الحجامة أسهل طريقة لـ علاج حالتك".



ولفت إلى أن :" إمام عاشور في حالة عمل الحجامة سيشارك في مباراة النادي الأهلي المقبلة أمام سيمبا التنزاني، وأن هذا على مسئوليتي الخاصة".



وأشار إلى أن العلاج بالحجامة يقلل فترة العلاج، وأن هناك نجوم كبار في أندية عالمية تستخدم الحجامة".