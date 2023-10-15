4 شروط تعفيك من دفع مصروفات الكلية بجامعة القاهرة | تفاصيل

أعلنت كلية الحقوق جامعة القاهرة ، عن شروط الانضمام لصندوق التكافل الاجتماعي لعام 2023-2024.

وأوضحت كلية الحقوق جامعة القاهرة ، شروط الانضمام لصندوق التكافل الاجتماعي فى النقاط التالية :

١- أن يكون مصرى الجنسية

٢- أن يكون مستجد فى الفرقة غير باق- تأجيل بعذر

٣-عدم وجود رسوب سابقة

٤- الا يكون الطالب تقدم بورقة الحصول على مساعدة من إدارة التكافل المركزية بجامعة القاهرة للعام الحالى .

جامعة القاهرة

على الجانب الأخر ، اقامت جامعة القاهرة ندوة كبرى للاحتفال باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد في جامعة بقاعة الاحتفالات الكبرى، بحضور الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، وبالتعاون مع قوات الدفاع الشعبي والعسكري بالجامعات المصرية، فى إطار الندوة التثقيفية الثامنة والأربعين، للاحتفال بالذكرى الـ "٥٠" لانتصارات أكتوبر المجيدة، بهدف ترسيخ روح الولاء والانتماء ونشر الوعي بين طلبة الجامعة حول بطولات وتضحيات رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر، ويشهد الاحتفالية قيادات الجامعة والأساتذة والطلاب من مختلف الكليات.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن الاحتفال بانتصارات حرب أكتوبر سيظل نقطة مضيئة في تاريخ بطولات مصر تتوارثها الأجيال شاهدة على قوة الجيش المصري العتيد وإرادته، ودرسًا في الانتماء وحب الوطن والتضحية في سبيل الله من أجل الوطن.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن نصر أكتوبر العظيم هو مصدر إلهام للشباب لتعلم أسس العمل الجماعي وفرق العمل، والقيادة الفعالة، والتي أدت لتحقيق الهدف المنشود بنجاح، مؤكدًا أن حرب أكتوبر جسدت تلاحم الشعب والجيش بصورة رائعة، واستطاعت مصر بفضل هذا التلاحم، أن تجتاز كل العوائق التي تصور أعداء الوطن أنها ستقف حائلا منيعا أمام هدف مصر لتحرير كامل ترابها واستعادة كرامة الأمة.