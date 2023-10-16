خده غسيل ومكوي ..المصريون يشيدون بحوار الإعلامي أحمد موسي مع متحدث الخارجية الأمريكية

نال الإعلامي أحمد موسى، إشادات واسعة من متابعي مواقع التواصل الاجتماعي بعد استضافته متحدث وزارة الخارجية الأمريكية، سامويل على الهواء عبر برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد.

حيث تفاعل رواد مواقع التواصل، مع الحوار، وكانت التعليقات كالتالي:

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تفاصيل مداخلة متحدث وزارة الخارجية الأمريكية

قال سامويل وربيرج، المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن زيارة وزير الخارجية الأمريكي لمصر تعتبر من أهم الزيارات التي يخوضها حتى الآن.

وأضاف وربيرج، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "لدينا قلق شديد بشأن الرهائن الأمريكيين وغيرهم في غزة ونعمل على إطلاق سراحهم".

وأشار سامويل وربيرج، المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية: "نعمل على توصيل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة"، متابعا: "البيت الأبيض أكد أنه سيركز على الوضع الإنساني السيئ في قطاع غزة".

وشدد: "لابد من إيقاف الهجمات الإرهابية التي تقوم بها حماس، حيث إنها تقوم بها من أماكن مدنية من قطاع غزة إلى أماكن مدنية في إسرائيل"، موضحا: "الشعب الفلسطيني يستحق أن يكون له دولة والإدارة الأمريكية تعترف بحل الدولتين".



واعرب المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، عن قلقه بشأن الوضع الإنساني الصعب في قطاع غزة مضيفا، نعمل على توصيل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة"، متابعا: "البيت الأبيض أكد أنه سيركز على الوضع الإنساني السيئ في قطاع غزة".



وأشار سامويل وربيرج، المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية،: "الولايات المتحدة الأمريكية لا تدعم أي نية لتهجير الشعب الفلسطيني إلى أي مكان"، مؤكدا: "أمريكا تدعم بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه".



وأكد سامويل وربيرج، المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية،: "أمريكا ليس لديها أي إمكانية لفرض رأيها على أي دولة في العالم".



وشدد: "لابد من إيقاف الهجمات الإرهابية التي تقوم بها حماس، حيث أنها تقوم بها من أماكن مدنية من قطاع غزة إلى أماكن مدنية في إسرائيل"، موضحا: "الشعب الفلسطيني يستحق أن يكون له دولة والإدارة الأمريكية تعترف بحل الدولتين".