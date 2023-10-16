حسين هريدي: إسرائيل تحاول إلقاء مسئولية قطاع غزة على مصر.. فيديو

قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الغزاويين جزء كبير منهم لن يغادر غزة إلا بالقوة العسكرية، مشيرًا إلى أن إسرائيل طالبتهم بالرحيل من شمال غزة للجنوب والعودة بأمرهم.

وأضاف "هريدي"، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه إذا لم يحدث أمر بالعودة لأهل غزة فماذا سيحدث وإلى متى سيظلوا في الجنوب وكيف ستكون معيشتهم ومن سيتحمل كل ذلك؟، مؤكدًا أن إسرائيل في إطار التعامل مع القضية الفلسطينية تحاول إلقاء مسئولية قطاع غزة على مصر سواء هذا صاحبه لجوء أو نزوح.

وتابع، أنه يجب أن نفرق بين اللجوء والنزوح والتوطين، فاللجوء مطروح في ظل العمليات العسكرية بإعلان إسرائيل بأن يتجه أهل غزة للجنوب، ولن يعودوا الا بتصريح منهم وإذا لم يصدر هذا التصريح لمدة عام فإن 2مليون و400 ألف في قطاع غزة سيكونوا على مقربة من الحدود المصرية وإذا صاحب ذلك الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة لن يكون أمام أهل غزة إلا حلين إما البحر أو مصر ويجب ان نستعد لهذا اليوم.

