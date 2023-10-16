بسنت شوقي ومحمد فراج يخطفان الأنظار في أحدث ظهور

شاركت الفنانة بسنت شوقي صورة جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام خلال خاصية الاستوري.

وظهرت بسنت شوقي في الصور رفقة زوجها الفنان محمد فراج.

شاركت الفنانة بسنت شوقي، ستوري عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وأثارت جدلاً بين الجمهور، وكتبت: “حسبي الله ونعم الوكيل”.

محمد فراج وبسنت شوقى

فيلم "فوى فوى فوى" والذى يعرض حاليا فى السينما وهو من تأليف وإخراج عمر هلال بطولة محمد فراج، وبيومي فؤاد، وطه دسوقي، وأمجد الحجار، وحنان يوسف، ومحمد عبد العظيم، وحجاج عبد العظيم، بالاشتراك مع النجمة نيللي كريم وظهور خاص لبسنت شوقي.

"فوي فوي فوي" مستوحى من أحداث حقيقية في إطار درامي كوميدي حول "حسن" الذي يعيش حياة فقيرة مع والدته ويعمل كحارس أمن، ثم يتحايل بطريقة ما للانضمام إلى فريق كرة قدم للمكفوفين قريب من لعب بطولة كأس العالم في أوروبا وفي هذه الرحلة يلتقي بالعديد من الشخصيات ويدخل في عدة مغامرات مثيرة وخطيرة.