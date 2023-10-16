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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تعرف على أسعار تذاكر حفل مسلم بـ ساقية الصاوى

صدى البلد

يستعد المطرب مسلم  لإحياء حفل غنائي يوم 28 أكتوبر على مسرح ساقية الصاوى فى تمام الثامنة مساءً، كما تم طرح تذاكر حفل مسلم بسعر موحد 250 جنيهًا.

كشف محمد عبدالله عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية والمتحدث الرسمي للنقابة، عن تفاصيل إلغاء حفل المطرب مصطفى زكريا والشهير بمسلم بمحافظة الدقهلية.

وقال محمد عبدالله فى تصريحات خاصة إنه تم إلغاء حفل المطرب الشعبي مسلم بالمدرسة الأمريكية الدولية بالدقهلية بسبب الخلافات القائمة بينه وبين منتج أعماله سلطان الشن.

 

وأضاف عبدالله أن النقابة لم تعط تصريح لمسلم لهذا الحفل وعلى إثره تم إلغاء حفله لحين تقنين أوضاعه مع منتج أعماله سلطان الشن.

 

بيان مسلم بعد أزمته الأخيرة

وأعرب المطرب مسلم في بيان إعلامي عن قلقه من موقف نقابة المهن الموسيقية حيال شكوى سلطان الشن ضده، الذي يتمسك بعقد باطل قانونا وقع عليه وهو" قاصر"، وهو فعل معاقب عليه بقانون العقوبات (مادة 338 من قانون العقوبات).

ويؤكد الفنان أن وجود نزاع قضائي بينه وبين المنتج يستوجب غل النقابة يدها عن النزاع حتى يصدر حكم القضاء فيه، لا سيما أن النقابة تردد دوما أنها تأخذ جانب الفنان، وفعلت ذلك في النزاع بين "روتانا" والفنان "تامر عاشور".

 

 

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