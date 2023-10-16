شركة الصرف الصحي بالإسكندرية: رفع درجة الاستعدادات للتعامل مع الأمطار

أكد اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بمحافظة الإسكندرية، أن الشركة تلقت إخطار بسقوط أمطار متوسطة على محافظة الإسكندرية.



وقال محمود نافع في مداخلة هاتفية في برنامج " صباح الخير يا مصر " المذاع على قناة " الأولى الفضائية "، :" أمس كان هناك أمطار متوسطة ووصلت إلى غزيرة في المحافظة وتم رفع درجة استعداد شركة الصرف الصحي لمواجهة الأمطار".

وأضاف محمود نافع :" نشر سيارات شركة الصرف الصحي لشفط المياه بإجمالي 138 سيارة للتعامل مع أي تجمعات لمياه الأمطار".

واكلم محمود نافع :" متابعة دقيقة بصفة دورية من أجل التعامل مع أي تجمعات لمياه الأمطار في الشوارع ".

ولفت محمود نافع:" نشهد تغيرات مناخية وسقوط أمطار في توقيت غير التوقيتات المعتادة، لكننا نتابع الأحوال الجوية بصفة مستمرة ونستعد بشكل كامل ".

