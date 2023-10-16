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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خطط صيانة وتشغيل المباني التراثية بالأنظمة الذكية | ندوة بـ مهندسين الإسكندرية

ندوة بمهندسين الاسكندرية
ندوة بمهندسين الاسكندرية

نظمت نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور هشام سعودي ولجنة العلوم الهندسية والتدريب برئاسة الدكتور مصطفى الحضري ندوة بعنوان "أساليب وخطط الصيانة والتشغيل للمباني العامة والتراثية باستخدام الأنظمة الذكية"، بمقر النقابة بالشاطبي.

حاضر بالندوة الدكتور حسام البرمبلي "أستاذ العمارة والصيانة بجامعة عين شمس وعضو مجلس الأمناء للمجلس العربي للتشغيل والصيانة".

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في البداية؛ رحب الدكتور هشام سعودي وكيل أول نقابة المهندسين المصرية ورئيس نقابة المهندسين بالإسكندرية بالحضور وأثنى على مجهود لجنة العلوم الهندسية والتدريب لما تقدمه من تسهيلات ومعلومات قيمة لدعم المهندسين، كما شكر الأستاذ الدكتور حسام البرمبلي على جهده وسعيه المبذول لعمل الندوة داخل نقابة المهندسين بالإسكندرية.

وبدأ الدكتور حسام البرمبلي حديثه أن هدف الندوة التعرف على محتويات الأكواد الخاصة بصيانة وتشغيل المباني، وما هي آليات التنفيذ وتبعيات ذلك على المباني، وكيف يتم التعامل مع المباني باستعمالاتها المختلفة، والصيانة الذكية واستخدامات الذكاء الاصطناعي.

كما تطرق للحديث عن أبرز وأهم طرق وأساليب الصيانة المختلفة وتعريف الذكاء الاصطناعي وطريقة استخدامه في الصيانة ومساعدة المؤسسات، ودور الذكاء الاصطناعي في المباني الذكية.

وكان هناك حوار متبادل بين الدكتور هشام سعودي والدكتور حسام البرمبلي تخللته بعض التساؤلات من الحضور.

وجاءت الندوة بحضور أمين نقابة المهندسين بالإسكندرية المهندس صلاح حامد، وأعضاء مجلس إدارة النقابة الدكتور مصطفى الحضري، المهندس محمد سعيد.

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