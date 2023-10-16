الإسكندرية للأدوية تحقق 40 مليون جنيه أرباح خلال شهرين

أعلنت شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية التابعة للقابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية أحدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام عن ارتفاع أرباحها بنسبة 62% خلال أول شهرين من العام المالي الجاري 2023- 2022.

وأظهرت المؤشرات المالية لشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، تحقيق أرباحاً بلغت 39.55 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو إلى أغسطس 2023، مقابل أرباح بلغت 24.41 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وارتفعت إيرادات الإسكندرية للأدوية خلال أول شهرين من العام المالي الجاري إلى 320.96 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 236.62 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي السابق له.

كانت المؤشرات المالية المعدلة لشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، أظهرت تحقيق الشركة أرباح 126.42 مليون جنيه خلال العام المالي من يوليو 2022 حتى نهاية يونيو 2023، مقابل أرباح بلغت 117.42 مليون جنيه في العام المالي السابق له.

وارتفعت مبيعات الشركة هامشيًا خلال العام المالي الماضي إلى 1.48 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 1.1 مليار جنيه في العام المالي السابق له.

شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية (المعروفة باسم: الإسكندرية للأدوية) مدرجة في البورصة المصرية منذ فبراير 1995.

وتعمل الإسكندرية للأدوية في قطاع الأدوية والتكنولوجيا الحيوية وعلوم الحياة مع التركيز على الصناعات الدوائية.

أسهم الإسكندرية للأدوية

وتمتلك الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية نحو 60% من أسهم الإسكندرية للأدوية،فيما يمتلك القطاع الخاص النسبة الباقية.