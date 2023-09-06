الإسكندرية للأدوية: 9 ملايين جنيه ارتفاعا في أرباح الشركة خلال 2023/2022

أعلنت شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية التابعة للقابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية أحدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام عن ارتفاع أرباحها بنسبة 7.6% خلال العام المالي الماضي 2022- 2023.



وأظهرت المؤشرات المالية المعدلة لشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، تحقيق أرباحاً بلغت 126.42 مليون جنيه خلال العام المالي من يوليو 2022 حتى نهاية يونيو 2023، مقابل أرباح بلغت 117.42 مليون جنيه في العام المالي السابق له.

وارتفعت مبيعات شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية هامشيًا خلال العام المالي الماضي إلى 1.48 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 1.1 مليار جنيه في العام المالي السابق له.

يشار إلى أن الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية حققت صافي ربح بلغ 120.87 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية مايو الماضي، مقابل 98.1 مليون جنيه أرباحاً خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

وارتفعت إيرادات شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية خلال الفترة حيث سجلت 1.41 مليار جنيه بنهاية مايو الماضي، مقابل 1.01 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية (المعروفة باسم: الإسكندرية للأدوية) مدرجة في البورصة المصرية منذ فبراير 1995.

وتعمل الإسكندرية للأدوية في قطاع الأدوية والتكنولوجيا الحيوية وعلوم الحياة مع التركيز على الصناعات الدوائية.

أسهم الإسكندرية للأدوية

وتمتلك الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية نحو 60% من أسهم الإسكندرية للأدوية،فيما يمتلك القطاع الخاص النسبة الباقية.