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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

1.4 مليار جنيه مبيعات الإسكندرية للأدوية خلال العام المالي الماضي

الإسكندرية للأدوية
الإسكندرية للأدوية

أعلنت شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية التابعة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية إحدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام عن ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 6.5% خلال العام المالي الماضي 2022- 2023.

أظهرت المؤشرات المالية لشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، تحقيق أرباحاً بلغت 125.12 مليون جنيه خلال العام المالي من يوليو 2022 حتى نهاية يونيو 2023، مقابل أرباح بلغت 117.42 مليون جنيه في العام المالي السابق له.

مبيعات شركة الإسكندرية للأدوية 

وارتفعت مبيعات شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية هامشيًا خلال العام المالي الماضي إلى 1.48 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 1.1 مليار جنيه في العام المالي السابق له.

يشار إلى أن الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية حققت صافي ربح بلغ 120.87 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية مايو الماضي، مقابل 98.1 مليون جنيه أرباحاً خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الفترة حيث سجلت 1.41 مليار جنيه بنهاية مايو الماضي، مقابل 1.01 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية (المعروفة باسم: الإسكندرية للأدوية) مدرجة في البورصة المصرية منذ فبراير 1995.

وتعمل الإسكندرية للأدوية في قطاع الأدوية والتكنولوجيا الحيوية وعلوم الحياة مع التركيز على الصناعات الدوائية.

وتمتلك الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية نحو 60% من أسهم الإسكندرية للأدوية،فيما يمتلك القطاع الخاص النسبة الباقية.

الاسكندرية للأدوية القابضة للادوية الصناعات الكيماوية المستلزمات الطبية جنيه

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