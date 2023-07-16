الإسكندرية للأدوية تربح 121 مليون جنيه خلال 11 شهرا

أعلنت شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية التابعة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، إحدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام، ارتفاع أرباحها بنسبة 23.2% خلال أول 11 شهراً من العام المالي 2022 /2023.



وأظهرت المؤشرات المالية لشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، تحقيق صافي ربح بلغ 120.87 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية مايو الماضي، مقابل 98.1 مليون جنيه أرباحاً خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وارتفعت إيرادات شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية خلال الفترة حيث سجلت 1.41 مليار جنيه بنهاية مايو الماضي، مقابل 1.01 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

أرباح الإسكندرية للأدوية خلال 10 أشهر

يشار إلى أن الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، حققت صافي ربح بلغ 108.22 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية مارس 2023، مقابل 80.35 مليون جنيه أرباحاً خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

وارتفعت إيرادات شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية خلال التسعة أشهر إلى 1.19 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي، مقابل 842.62 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

يذكر أن شركة الاسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية (المعروفة باسم: الإسكندرية للأدوية) مدرجة في البورصة المصرية منذ فبراير 1995.

وتعمل الإسكندرية للأدوية في قطاع الأدوية والتكنولوجيا الحيوية وعلوم الحياة مع التركيز على الصناعات الدوائية.

وتمتلك الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية نحو 60% من أسهم الإسكندرية للأدوية،فيما يمتلك القطاع الخاص النسبة الباقية.

