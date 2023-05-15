نمو أرباح الإسكندرية للأدوية خلال 9 أشهر

أعلنت شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، التابعة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية أحدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام عن ارتفاع أرباحها بنسبة 34.68% خلال أول 9 أشهر من العام المالي الحالي 2022/2023.

وأظهرت المؤشرات المالية لشركة الإسكندرية للأدوية تحقيق صافي ربح بلغ 108.22 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية مارس 2023، مقابل 80.35 مليون جنيه أرباحاً خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وارتفعت إيرادات الأسكندرية للأدوية خلال التسعة أشهر إلى 1.19 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي، مقابل 842.62 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

يشار إلى أن الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، سجلت صافي ربح بلغ 96.23 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية فبراير الماضي، مقابل 71.25 مليون جنيه أرباحاً خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الثمانية أشهر لتسجل 1.05 مليار جنيه، مقابل 747.35 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وشركة الاسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية (المعروفة باسم: الإسكندرية للأدوية) مدرجة في البورصة المصرية منذ فبراير 1995.

وتعمل الإسكندرية للأدوية في قطاع الأدوية والتكنولوجيا الحيوية وعلوم الحياة مع التركيز على الصناعات الدوائية.

أسهم مليكة الإسكندرية للأدوية

وتمتلك الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية نحو 60% من أسهم الإسكندرية للأدوية،فيما يمتلك القطاع الخاص النسبة الباقية.

