الإسكندرية للأدوية تستهدف 1.8 مليار جنيه إيرادات خلال العام المقبل

أعلنت شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، التابعة للشركة القابضة للادوية والكيماويات والمستلزمات الطبية إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام عن اعتماد موازنتها التقديرية للعام المالي المقبل 2023- 2024.



وقالت شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، إنها تستهدف تحقيق صافي ربح بنحو 113 مليون جنيه خلال العام المالي المقبل، مقابل 165 مليون جنيه متوقع تحقيقها بنهاية العام المالي الجاري.

وأوضحت شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية أنها تستهدف تحقيق إيرادات بقيمة 1.87 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل، مقابل 1.39 مليار جنيه متوقع تحقيقها بنهاية العام المالي الجاري.

يشار إلى أن الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، سجلت صافي ربح بلغ 96.23 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية فبراير الماضي، مقابل 71.25 مليون جنيه أرباحاً خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وارتفعت إيرادات شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية خلال الثمانية أشهر لتسجل 1.05 مليار جنيه، مقابل 747.35 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.



وشركة الاسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية (المعروفة باسم: الإسكندرية للأدوية) مدرجة في البورصة المصرية منذ فبراير 1995.

وتعمل الإسكندرية للأدوية في قطاع الأدوية والتكنولوجيا الحيوية وعلوم الحياة مع التركيز على الصناعات الدوائية.

وتمتلك الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية نحو 60% من أسهم الإسكندرية للأدوية،فيما يمتلك القطاع الخاص النسبة الباقية.