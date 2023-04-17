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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

شركات التأمين تسدد 7 مليار جنيه تعويضات للعملاء خلال 3 أشهر

الرقابة المالية
الرقابة المالية

كشف تقرير صادر هيئة الرقابة المالية عن نمو حجم التعويضات التى سددتها شركات التأمين بنسبة 19.5% خلال الفترة من أكتوبر حتى ديسمبر  2022 على أساس سنوى.


وأوضح التقرير الربع سنوي الصادر عن هيئة الرقابة المالى حول نشاط قطاع التأمين خلال الفترة من أكتوبر حتى ديسمبر 2022،أن إجمالى قيمة التعويضات المسددة فى تلك الفترة بلغت 6.9 مليار جنيه مقابل 5.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة فى العام الماضي.

وأضاف تقرير هيئة الرقابة المالية قيمة التعويضات المسددة للتأمينات الممتلكات والمسئوليات 2.9 مليار جنيه خلال أكتوبر حتى ديسمبر   2022 مقابل 2.7 مليار جنيه فى أكتوبر حتى ديسمبر  2021 بزيادة 7.6% .

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وأشار  تقرير هيئة الرقابة المالية قيمة التعويضات المسددة للأشخاص وتكوين الأموال 4 مليار جنيه خلال من أكتوبر حتى ديسمبر  2022 مقابل 3 مليار جنيه فى يناير-نوفمبر  2021، بزيادة 30.2 %.

نمو تعويضات التأمين التجاري 

 

وذكر تقرير هيئة الرقابة المالية أن قيمة التعويضات المسددة للتأمين التجاري بلغت 6.2 مليار جنيه خلال الفترة من أكتوبر حتى ديسمبر  2022، مقابل 5.1 مليار جنيه فى من أكتوبر حتى ديسمبر بنمو 20 %.

وكشف تقرير هيئة الرقابة المالية عن قيمة التعويضات المسددة للتأمين التكافلي خلال من أكتوبر حتى ديسمبر  الماضي والتي بلغت 740 مليون جنيه مقابل 655 مليون جينه خلال نفس الفترة فى 2021 بارتفاع 12.9%.

 

 

 

التامين حجم التعويضات شركات التأمين الرقابة المالية ديسمبر 2022

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