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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

نصائح عاجلة من هيئة الأرصاد إلى أهالي الإسكندرية

صدى البلد

حذرت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية في مصر من التغيرات الجوية في الإسكندرية وشهد الطقس حاليًا هطول أمطار مع نشاط الرياح.

وأشارت آخر صور الأقمار الصناعية، التابعة لهيئة الأرصاد الجوية إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من الإسكندرية والبحيرة يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

وأكدت هيئة الأرصاد أهمية أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن المباني واللوحات الإعلانية المعرضة للسقوط في الشوارع، وأن يلجأ الأشخاص إلى المداخل الآمنة لحين انتهاء الأمطار.

وشهدت بعض الطرق السريعة والزراعية والطرق بالقرب من المسطحات المائية شبورة مائية، على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة.

وتتواصل الأجواء معتدلة خلال ساعات النهار، وتنخفض درجات الحرارة بشكل نسبي خلال هطول الأمطار، وتميل الأجواء إلى البرودة. لذلك يُنصح بارتداء الملابس الخريفية واتخاذ الحيطة والحذر عند القيادة، والتوقف في حال انعدام الرؤية وركن السيارة بأمان بعيدًا عن الطريق.

  وعن حالة الطقس غدا الاثنين، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدًا الاثنين الموافق 16 أكتوبر، طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، توقعت هيئة الأرصاد أن تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج يتراوح ما بين متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية، أما النسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج يتراوح ما بين 1.5 متر إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا الاثنين:

العظمى الصغرى
القاهرة 29 21
العاصمة الإدارية 29 21
6 أكتوبر 30 20
بنهــــا 29 21
دمنهور 28 21
وادي النطرون 30 20
كفر الشيخ 28 21
المنصورة 28 21
الزقازيق 28 22
شبين الكوم 29 21
طنطا 28 20
دمياط 27 21 
بورسعيد 27 22
الإسماعيلية 30 19
السويس 30 20
العريش 28 20
رفح 27 21
رأس سدر 31 21
نخل 28 13
كاترين 22 16
الطور 28 20
طابا 28 21
شرم الشيخ 32 25
الإسكندرية 26 20
العلمين الجديدة 26 21
مطروح 27 19
السلوم 27 18
سيوة 28 16
رأس غارب 31 22
الغردقة 30 23
سفاجا 31 22
مرسى علم 32 25
شلاتين 32 25
حلايب 30 25
أبو رماد 31 24 
رأس حدربة 30 25
الفيوم 29 19
بني سويف 30 19
المنيا 31 17
أسيوط 30 18
سوهاج 31 19
قنا 33 20
الأقصر 32 19
أسوان 34 21
الوادي الجديد 33 19
أبو سمبل 33 22

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