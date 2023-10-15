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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تواصل سقوط الأمطار المتوسطة على الإسكندرية واستمرار حركة الملاحة بالميناء

سقوط الأمطار المتوسطة
سقوط الأمطار المتوسطة على الإسكندرية

تواصل سقوط الأمطار على الإسكندرية منذ مساء أمس حتى صباح اليوم، حيث تعرضت المحافظة لأمطار متوسطة مع تكاثر السحب وحالة من الغيوم، ولم تتأثر حركة سير المشاه والمركبات أو ذهاب الطلاب للمدارس أو الجامعات والموظفين لأعمالهم، واستمرت حركة الملاحة وتداول الحاويات بميناء الإسكندرية بشكل طبيعي ومنتظم.


واتخذت محافظة الإسكندرية وأجهزتها التنفيذية وشركة الصرف الصحي كافة الاستعدادات ورفع حالة الطوارئ لتلقي أي بلاغات ومواجهة ظروف الطقس، مع تطهير "الشنايش" لمنع تراكم المياه وتسهيل الحركة وتمركز سيارات كسح المياه بالأماكن الساخنة والتي تشهد تجمع مياه الأمطار لتصريفها.


من جانبه، وجه رئيس هيئة ميناء الإسكندرية اللواء بحري نهاد شاهين إداراتي الحركة والخدمات البحرية ومركز عمليات الميناء برفع درجة الاستعداد، وتلقي أي إشارات استغاثة من السفن والبواخر لضمان سرعة الانتقال، حفاظا على الممتلكات والأرواح وسلامة الملاحة البحرية.


وعززت مديرية أمن الإسكندرية من الخدمات المرورية لتحقيق السيولة المرورية وعدم تكدس السيارات.
يذكر أن الإسكندرية تتعرض حاليا إلى نوة "رياح الصليبة" والتي تستمر لمدة 3 أيام تصاحبها رياح غربية.
 

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