تفاصيل مبادرة تحويشة لدعم السيدات في قرى حياة كريمة.. فيديو

كشفت ماجدة الشاذلي رئيس المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية، تفاصيل إطلاق مبادرة " تحويشة " لدعم السيدات بقرى حياة كريمة بالإسكندرية.

وقالت ماجدة الشاذلي في مداخلة هاتفية في برنامج " صباح الخير يا مصر " المذاع على قناة " الأولى الفضائية "، :" من الضروري تواجد تمكين اقتصادي للمرأة".

وأضافت ماجدة الشاذلي:" مبادرة تحويشة مماثلة للجمعية تكون بين مجموعة من السيدات في قرى حياة كريمة ومن خلال المبادرة يفكر السيدات في فكرة مشروع يمكنهم اقتصاديا ".

وتابعت ماجدة الشاذلي:" عدد كبير من السيدات أقبلوا على المشاركة في مبادرة تحويشة من أجل تنفيذ مشروع خاص بهم".

وأكملت ماجدة الشاذلي:" عمل مبادرة تحويشة مستمر في قرى حياة كريمة وعدد السيدات في المجموعة الواحدة داخل مبادرة تحويشة تضم 25 سيدة وتستمر الجمعية لمدة 52 أسبوعا".