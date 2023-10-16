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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

يستفيد منها 3.5 مليون مواطن.. متابعة مستمرة لمشروعات حياة كريمة بالبحيرة

حياة كريمة بالبحيرة
حياة كريمة بالبحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة أن المحافظة تُولى إهتماماً بالغاً لتنفيذ مبادرة "حياة كريمة"، بالقرى المستهدفة لتوفير حياة كريمة لهم بكافة الجوانب وتقديم كافة الخدمات، حيث يتم المتابعة الدورية والمستمرة لكافة المشروعات الجاري تنفيذها بالمبادرة بواقع 8868 مشروع فى شتى القطاعات بـ 6 مراكز بالمرحلة الأولى ( دمنهور - كفر الدوار - أبو حمص - حوش عيسى - أبو المطامير - وادي النطرون ) بإجمالي 42 قرية رئيسية و238 وحدة قروية و3967 تابع، ويستفيد منها 3.5 مليون نسمة.

حياة كريمة بالبحيرة 
حياة كريمة بالبحيرة 
حياة كريمة بالبحيرة 
حياة كريمة بالبحيرة 
حياة كريمة بالبحيرة 

ذلك في ضوء تحقيق أهداف التنمية المستدامة 
واستمراراً لمتابعة تنفيذ البرنامج القومي لتنمية وتطوير الريف المصري، لتوفير حياة كريمة وإحداث تنمية مستدامة للفئة الأكثر إحتياجاً، لسد الفجوات التنموية بين المراكز والقرى وتوابعهم، وتحقيق تنمية شاملة بقرى الريف المصري وتمكينها من الحصول على الخدمات الأساسية، بما يتناسب مع المشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية لتحسين الظروف المعيشية بالقرى المستهدفة في مختلف القطاعات.

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حيث يتم المتابعة المستمرة للأعمال الجارية ضمن المبادرة بمركز أبو المطامير ومنها مجمع الخدمات الزراعية و محطة رفع الصرف الصحي بقرية الناصر ووحدة طب أسرة الأمل و محطة الصرف الصحى بقرية آدم ، و محطة معالجة كوم الفرج ومركز طب الأمومة والطفولة ومجمع الخدمات الزراعية بقرية أبو بكر الصديق، و محطة رفع الصرف الصحى بقرية طه حسين ، ومجمع الخدمات الحكومية بالنمرية و مركز ، شباب طه حسين و نقطة إطفاء كوم الفرج .

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