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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تموين البحيرة: ضبط 5 أطنان مخلل و200 شيكارة مبيدات زراعية مجهولة المصدر

تموين البحيرة
تموين البحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على تكثيف الحملات الرقابية والتموينية والمتابعة الميدانية المستمرة على المخابز والأسواق والمحلات والمصانع الغير مرخصة لضبط الأسواق والتأكد من جودة السلع وصلاحيتها للإستهلاك الآدمي .

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وقامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسةمجدي الخضر ، وتحت إشراف مفتاح عبداللطيف مدير عام التجارة الداخلية و سمير البلكيمى مدير الرقابة التموينية بتنفيذ عدة حملات تموينية أسفرت بمركز شبراخيت تم ضبط 5 طن مخلل و200 شيكارة مبيدات زراعية مجهولة المصدر كما تم تحرير 6 محاضر عدم إعلان عن الأسعار لأنشطة تجارية مختلفة.

وفى مركز كوم حمادة تم ضبط 9 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن و4 مخابز لإنتاجهم خبز غير مطابق للمواصفات بالإضافة إلى تحرير 3 محاضر لعدم الإعلان عن وزن و مواعيد التشغيل.

وبمركزى إدكو ودمنهور تم ضبط 7مخابز قاموا بإنتاج خبز ناقص الوزن و مخبز لإنتاجه خبز ناقص الوزن بمقدار 28جرام للرغيف الواحد و جارى تطبيق لائحة الجزاءات علية وغلقة لمدة شهر كما تم تحرير 32 محضر لمخابز بلدية مخالفة.

وفى مدينة النوبارية تم ضبط 5مخابز لإنتاجهم خبر ناقص الوزن و 3 مخابز لإنتاجهم خبز غير مطابق للمواصفات كما تم تحرير محضرين لعدم نظافة أدوات العجين وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

البحيرة الرقابة التموينية الحملات الرقابية التموين والتجارة الداخلية التموين والتجارة مخابز بلدية مخالفة مجهولة المصدر للإستهلاك الآدمى

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