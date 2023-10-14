مصرع شاب في حادث تصادم قطار بالبحيرة

لقي شاب مصرعه دهسا أسفل عجلات القطار بمزلقان قطار كومبو - أبو المطامير بمحافظة البحيرة، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى أبو المطامير وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

مصرع شاب في البحيرة

ورد إخطار إلى اللواء محمود هويدي مدير أمن البحيرة، من مأمور مركز شرطة أبو المطامير يفيد استقبال مستشفى الشاملة جثة شاب بعدما صدمه قطار عند مزلقان بنطاق المركز وحرر المحضر اللازم.

التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث تبين وفاة حسن عسران حسن ٢٥ سنه مقيم بكومبو ، وحفظت الجثة بمشرحة مستشفي أبو المطامير ، وجار المتابعة للوقوف على ملابسات الواقعة.