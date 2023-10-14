بسبب خلافات عائلية.. إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين بالبحيرة

شهدت قرية النوامين القبلية مجلس قرية نديبة بمحافظة البحيرة نشوب مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات عائلية مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص وجار نقل المصابين إلى مستشفى دمنهور العام بنطاق المركز وجار عمل الفحوصات الطبية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.

إصابة 4 أشخاص بمشاجرة في البحيرة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطاراً من مأمور مركز دمنهور يفيد استقبال المستشفى 4 أشخاص مصابين بجروح إثر تعرضهم لمشاجرة بنطاق دائرة شرطة المركز وحرر المحضر اللازم.

مما أسفر عن إصابة كل من "صبحي عبد الله عبد المولى 47 عاما النوامين القبلية كسر بالفخذ الايسر ، و عبد الله محمد عبد الله 25 عاما النوامين القبلية اشتباه ما بعد ارتجاج ، و عبد المولى عبد المنعم النوامين القبليه 59 عاما جرح بالحاجب الايمن ، و رشا جابر عبد الله 35 عاما النوامين القبلية كدمة بالساق اليمنى وتم نقلهم الى مستشفى دمنهور العام لتلقي العلاجات والاسعافات اللازمة.