عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بسبب خلافات عائلية.. إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين بالبحيرة

إصابة 4 أشخاص بمشاجرة
إصابة 4 أشخاص بمشاجرة في البحيرة

شهدت قرية النوامين القبلية مجلس قرية نديبة بمحافظة البحيرة نشوب مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات عائلية مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص وجار نقل المصابين إلى مستشفى دمنهور العام بنطاق المركز  وجار عمل الفحوصات الطبية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.

txt

إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم سيارة بالبحيرة

txt

تخفيض الأسعار .. نائب محافظ البحيرة تفتتح معرضا للسلع الغذائية

إصابة 4 أشخاص بمشاجرة في البحيرة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطاراً من مأمور مركز دمنهور يفيد استقبال المستشفى 4 أشخاص مصابين بجروح إثر تعرضهم لمشاجرة بنطاق دائرة شرطة المركز وحرر المحضر اللازم.

مما أسفر عن إصابة كل من "صبحي عبد الله عبد المولى 47 عاما النوامين القبلية كسر بالفخذ الايسر ، و عبد الله محمد عبد الله 25 عاما  النوامين القبلية اشتباه ما بعد ارتجاج ، و عبد المولى عبد المنعم النوامين القبليه 59 عاما جرح بالحاجب الايمن ، و رشا جابر عبد الله 35 عاما  النوامين القبلية كدمة بالساق اليمنى وتم نقلهم الى مستشفى دمنهور العام لتلقي العلاجات والاسعافات اللازمة.

البحيرة بسبب خلافات عائلية بمديرية أمن البحيرة إ مشاجرة بين عائلتين نشوب مشاجرة مديرية امن البحيرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد الهجوم عليه| أول رد فعل من شقيقة محمد صلاح بسبب فلسطين

نزلت رسمي | ننشر أسعار السلع الأساسية بعد تخفيضها .. شاهد

أحمد موسى يعلق على موقف محمد صلاح من دعم فلسطين

أول رد لـ شقيق محمد صلاح بعد الهجوم على موقف أخيه من دعم فلسطين

3 ظواهر جوية.. الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس غدا الأحد

علينا التدخل | إنذار رسمي من إيران لإسرائيل

سيناريو لمحاربة 4 دول عربية| مخطط إسرائيلي للهجوم البري على غزة.. وهذا دور القوات الأمريكية

السيسي يطالب بضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه غزة والدخول العاجل للمساعدات

ترشيحاتنا

شكر على الدعم الأمريكي.. اتصال هاتفي خامس بين نتنياهو وبايدن

عدلي القيعي: إسرائيل تحول غزة لفرن وتمارس مع الفلسطينيين ما فعله معهم هتلر

إسرائيل تستهدف مطار حلب الدولي.. وبيان عاجل من سوريا

تعطل مطار حلب بعد تعرضه لقصف إسرائيلي جديد

شكري يبحث جهود وقف التصعيد في غزة مع 3 وزراء خارجية

أحد أبطال حرب أكتوبر: مهمتي على شاطئ القناة استهداف أي عدو يظهر أمامي|فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل مساج للتخلص من آلام الرجل

من البيض.. أفضل 5 وصفات لعلاج بشرتك في المنزل

أفضل الطرق لعلاج التهاب الحلق واللوزتين بالأعشاب

عربياتي| زينة تقلب السوشيال ميديا بصورة مع 3 سيارات خارقة ..اِعرف تفاصيلها

فيديو

اشترطت إدخال المساعدات لغزة.. مصر ترفض استقبال الرعايا الأجانب عبر معبر رفح| «فيديوجراف»

المخابرات الأمريكية تكشف سرا عن تحذيرها لإسرائيل من طوفان الأقصى.. فيديو

غدروا بيهم.. الاحتلال بستهدف قوافل الفلسطينيين النازحين رغم استجابتهم لتحذيرات تل ابيب

أماكن سقوط أمطار اليوم.. الأرصاد تكشف مفاجأة عن طقس الأسبوع المقبل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحكم بعدم الدستورية والمراكز القانونية

نهال علام

نهال علام تكتب: وفي القضاء على "فيروس C" حياة

د. فتحي حسين

فتحي حسين يكتب: تبرع المصريين بالدم من أجل فلسطين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: إلى العلا في سبيل المجد.. نسور السماء المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: سيناء والتضحيات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أغلى انتصارات أكتوبر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وطوق النجاة الروسي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

اﻟﻤﺰﻳﺪ