عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تخفيض الأسعار .. نائب محافظ البحيرة تفتتح معرضا للسلع الغذائية

نائب محافظ البحيرة
نائب محافظ البحيرة

افتتحت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة معرضا للسلع الغذائية بمنطقة شبرا بمدينة دمنهور، وذلك بحضور اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام للمحافظة و كامل غطاس السكرتير العام المساعد و مجدى الخضر وكيل وزارة التموين بالبحيرة و محمد كجك رئيس مركز ومدينة دمنهور.

txt

البحيرة .. حملات للتبرع بالدم بمراكز المحافظة دعما للفلسطينيين

txt

رفع 891 حالة إشغال طريق بنطاق 4 مراكز في البحيرة

ذلك مع أول أيام تنفيذ مبادرة الدكتور رئيس مجلس الوزراء لتخفيض أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين والتي انطلقت اليوم السبت بجميع الأسواق المصرية.

 قامت الدكتورة نهال بلبع بتفقد أجنحة المعرض والذي نظمته الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، بالتنسيق مع مديرية التموين بالبحيرة. 

ويتضمن المعرض مختلف المنتجات من السلع الغذائية واللحوم بالأسعار المخفضة والجودة المطلوبة للتخفيف عن كاهل المواطنين.

وخلال جولتها أشادت نائب محافظ البحيرة بالمبادرة والتى تأتى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل على تلبية إحتياجات المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم  وتوفير السلع الغذائية بالأسعار الاقتصادية.

مشيرة إلى أن المبادرة ستكون لصالح المواطن حيث تعمل على تعزيز الحماية الاجتماعية للأفراد محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجاً مما سيسهم في تخفيض أسعار السلع واستقرار الأسواق.

ووجهت الدكتورة نهال بلبع بضرورة العمل على توافر جميع السلع الغذائية بالكميات والأسعار المناسبة في الأسواق والمعارض والمنافذ الثابتة المتحركة بكافة مدن ومراكز المحافظة.

 كما شددت على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية ومديريات التموين وكافة الجهات المعنية للتأكد من التزام التجار والمحال التجارية بتخفيض أسعار السلع، مع ضرورة تواجد لافتة تحدد سعر بيع كل منتج وسلعة معروضة، وذلك لضبط منظومة الأسعار وإحكام السيطرة على الأسواق مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين أو من يقوم بإحتكار أو تخزين السلع والمواد الغذائية.

وأشارت الدكتورة نهال بلبع إلى جهود محافظة البحيرة فى التوسع في فتح المعارض والمنافذ لعرض وبيع المنتجات والسلع الغذائية واللحوم بالأسعار الإقتصادية المخفضة للتخفيف عن كاهل المواطنين والأسر البحراوية والعمل على ضبط الأسواق ومحاربة الغلاء وجشع بعض التجار.

من الجدير بالذكر أن السلع الأساسية التي تتضمنها المبادرة تشمل الفول، ومنتجات الألبان، والجبن الأبيض، والزيت الخليط، والمكرونة، والسكر، والعدس، وكذا منتجات الدواجن والبيض، والأرز، بالإضافة إلى تخفيض أسعار الدواجن والبيض في الفترة المقبلة، و تتراوح نسبة التخفيضات ما بين 15 و25% للسلع المحددة.

البحيرة السكرتير العام المساعد تخفيض أسعار تخفيض أسعار السلع تخفيف عن كاهل المواطنين تعزيز الحماية الاجتماعية توفير السلع الغذائية مديرية التموين بالبحيرة مدينة دمنهور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد الهجوم عليه| أول رد فعل من شقيقة محمد صلاح بسبب فلسطين

نزلت رسمي | ننشر أسعار السلع الأساسية بعد تخفيضها .. شاهد

أحمد موسى يعلق على موقف محمد صلاح من دعم فلسطين

أول رد لـ شقيق محمد صلاح بعد الهجوم على موقف أخيه من دعم فلسطين

3 ظواهر جوية.. الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس غدا الأحد

علينا التدخل | إنذار رسمي من إيران لإسرائيل

سيناريو لمحاربة 4 دول عربية| مخطط إسرائيلي للهجوم البري على غزة.. وهذا دور القوات الأمريكية

السيسي يطالب بضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه غزة والدخول العاجل للمساعدات

ترشيحاتنا

شكر على الدعم الأمريكي.. اتصال هاتفي خامس بين نتنياهو وبايدن

عدلي القيعي: إسرائيل تحول غزة لفرن وتمارس مع الفلسطينيين ما فعله معهم هتلر

إسرائيل تستهدف مطار حلب الدولي.. وبيان عاجل من سوريا

تعطل مطار حلب بعد تعرضه لقصف إسرائيلي جديد

شكري يبحث جهود وقف التصعيد في غزة مع 3 وزراء خارجية

أحد أبطال حرب أكتوبر: مهمتي على شاطئ القناة استهداف أي عدو يظهر أمامي|فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من البيض.. أفضل 5 وصفات لعلاج بشرتك في المنزل

أفضل الطرق لعلاج التهاب الحلق واللوزتين بالأعشاب

عربياتي| زينة تقلب السوشيال ميديا بصورة مع 3 سيارات خارقة ..اِعرف تفاصيلها

طريقة عمل كب كيك فانيليا

فيديو

اشترطت إدخال المساعدات لغزة.. مصر ترفض استقبال الرعايا الأجانب عبر معبر رفح| «فيديوجراف»

المخابرات الأمريكية تكشف سرا عن تحذيرها لإسرائيل من طوفان الأقصى.. فيديو

غدروا بيهم.. الاحتلال بستهدف قوافل الفلسطينيين النازحين رغم استجابتهم لتحذيرات تل ابيب

أماكن سقوط أمطار اليوم.. الأرصاد تكشف مفاجأة عن طقس الأسبوع المقبل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحكم بعدم الدستورية والمراكز القانونية

نهال علام

نهال علام تكتب: وفي القضاء على "فيروس C" حياة

د. فتحي حسين

فتحي حسين يكتب: تبرع المصريين بالدم من أجل فلسطين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: إلى العلا في سبيل المجد.. نسور السماء المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: سيناء والتضحيات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أغلى انتصارات أكتوبر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وطوق النجاة الروسي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

اﻟﻤﺰﻳﺪ