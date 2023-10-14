تخفيض الأسعار .. نائب محافظ البحيرة تفتتح معرضا للسلع الغذائية

افتتحت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة معرضا للسلع الغذائية بمنطقة شبرا بمدينة دمنهور، وذلك بحضور اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام للمحافظة و كامل غطاس السكرتير العام المساعد و مجدى الخضر وكيل وزارة التموين بالبحيرة و محمد كجك رئيس مركز ومدينة دمنهور.

ذلك مع أول أيام تنفيذ مبادرة الدكتور رئيس مجلس الوزراء لتخفيض أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين والتي انطلقت اليوم السبت بجميع الأسواق المصرية.

قامت الدكتورة نهال بلبع بتفقد أجنحة المعرض والذي نظمته الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، بالتنسيق مع مديرية التموين بالبحيرة.



ويتضمن المعرض مختلف المنتجات من السلع الغذائية واللحوم بالأسعار المخفضة والجودة المطلوبة للتخفيف عن كاهل المواطنين.

وخلال جولتها أشادت نائب محافظ البحيرة بالمبادرة والتى تأتى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل على تلبية إحتياجات المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم وتوفير السلع الغذائية بالأسعار الاقتصادية.

مشيرة إلى أن المبادرة ستكون لصالح المواطن حيث تعمل على تعزيز الحماية الاجتماعية للأفراد محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجاً مما سيسهم في تخفيض أسعار السلع واستقرار الأسواق.

ووجهت الدكتورة نهال بلبع بضرورة العمل على توافر جميع السلع الغذائية بالكميات والأسعار المناسبة في الأسواق والمعارض والمنافذ الثابتة المتحركة بكافة مدن ومراكز المحافظة.

كما شددت على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية ومديريات التموين وكافة الجهات المعنية للتأكد من التزام التجار والمحال التجارية بتخفيض أسعار السلع، مع ضرورة تواجد لافتة تحدد سعر بيع كل منتج وسلعة معروضة، وذلك لضبط منظومة الأسعار وإحكام السيطرة على الأسواق مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين أو من يقوم بإحتكار أو تخزين السلع والمواد الغذائية.

وأشارت الدكتورة نهال بلبع إلى جهود محافظة البحيرة فى التوسع في فتح المعارض والمنافذ لعرض وبيع المنتجات والسلع الغذائية واللحوم بالأسعار الإقتصادية المخفضة للتخفيف عن كاهل المواطنين والأسر البحراوية والعمل على ضبط الأسواق ومحاربة الغلاء وجشع بعض التجار.

من الجدير بالذكر أن السلع الأساسية التي تتضمنها المبادرة تشمل الفول، ومنتجات الألبان، والجبن الأبيض، والزيت الخليط، والمكرونة، والسكر، والعدس، وكذا منتجات الدواجن والبيض، والأرز، بالإضافة إلى تخفيض أسعار الدواجن والبيض في الفترة المقبلة، و تتراوح نسبة التخفيضات ما بين 15 و25% للسلع المحددة.